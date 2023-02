Camicia con capezzoli in mostra e gonna: il messaggio gender fluid di Rosa Chemical

Camicia con capezzoli a vista, gonna a portafoglio in pelle. Guanti in lurex. Rosa Chemical propone - anche nell'ultima serata del festival - un look aggressivo e provocatorio. Il debutto sanremese del cantante piemontese è firmato Moschino, che ha realizzato tutti gli abiti indossati in questa 73esima edizione della storica kermesse canora. L'artista ha puntato sul total black: giacca nera con spille da balia abbinata a pantaloni dello stesso colore, con corsetto di pelle, cinghie e anfibi. Tocco vivace sulle lunghissime unghie, colorate di rosa e occhiali scuri sul viso. L'artista - per la seconda serata - ha scelto un completo viola con le maniche ‘tagliate' a mo' di cappa che lasciavano intravedere gli opera gloves in latex nero, i guanti alti tornati di moda, che strizzano l'occhio al mondo del BDSM. La giacca era stretta da una cintura con le cinghie in vernice nera e ai piedi indossava combact boots neri. Sotto la giacca spuntava un body in latex rosa shocking a collo alto, in un gioco di contrasti con la linea sartoriale dell'abito. Nella serata delle cover, Rosa Chemical ha optato per un completo nero. Giacca oversize, con dei “tagli” sulle spalle. Pantaloni a sigaretta, infilati negli stivaletti - sempre neri - con tacco e stringhe. “Gli abiti realizzati per tutte le serate sono stati pensati per creare sinergia tra gli abiti stessi e il brano in gara” spiega Jeremy Scott il direttore creativo della maison. “La canzone, attraverso l’utilizzo di luoghi comuni, cliché e pregiudizi, si pone l’obiettivo di affrontare argomenti considerati tabù e lanciare un messaggio di libertà e accettazione - aggiunge Scott - Tematiche in linea con Moschino che fa da sempre dell’inclusività e della libertà di espressione i suoi valori più radicati”.