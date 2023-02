Chiara Francini romantica per Moschino: la iconica borsetta rossa a forma di cuore è il lead

Una sorta di mantello in velluto nero, pantaloni a sigaretta. A completare il look, una collana con tanto di borsetta, entrambe a forma di cuore. L'outfit della co-conduttrice, Chiara Francini - nella serata dedicata alle cover - è curato da Jeremy Scott, direttore creativo di Moschino. Ogni modello, elegante e dai tessuti preziosi, esalta la personalità e la fisicità dell'attrice toscana, nonché l'espressione della femminilità secondo la celebre casa di moda. Per il secondo cambio d'abito, la Francini, ha indossato un vestito, sempre in velluto, color blu notte, stile sirena. Spalle rigorosamente scoperte, maniche al gomito, con applicazioni molto ampie. I capelli raccolti con dei fiori.