Elodie, primo sussulto: fasciata in mini abito Valentino con lingerie a vista, l'Ariston è sedotto

Abito cortissimo, dal tessuto leggero, con lingerie a vista. Stivaloni neri, dal tacco vertiginoso. Grandi occhiali da sole. Ancora un look total black per Elodie, nella serata dedicata ai duetti. Outfit creato dalla maison Valentino, molto femminile e provocante. Prima di scendere le scale - del palco dell'Ariston - la cantante romana si è tolta un soprabito, di colore giallo, che ha lasciato cadere sulle scale.

Linee essenziali e morbide. Giorgia - in coppia con Elisa per i duetti - ha indossato un tailleur blu notte, avvitato e pantaloni leggermente ampi, creato dalla maison Dior. Un modello moderno e raffinato che la incorona regina di eleganza.

Madame si è esibita con Izi, in abito bianco: lungo, leggero con ruches e seno ricamato. Le maniche ampie con applicati dei nastrini. “Questo look - spiega il suo stylist Simone Furlan - è ispirato ”a una prostituta immaginaria di un vicolo di Genova" come recita la canzone “Via del campo” di Fabrizio De Andrè che ha interpretato sul palco dell'Artiston.

Levante cool con il miniabito realizzato da Marco De Vincenzo per “Etro”. Trasparenze - con preziose applicazioni che ricordano molto dei piccoli fiori - che nascondono un body rosso. A completare l'outfit, delle scarpe con zeppe e tacchi vertiginosi.

Anna Oxa, sulla scia del look minimal - scelto per questa 73 esima edizione del Festival di Sanremo - ha indossato ancora pantaloni e blusa molto ampi con un lungo soprabito di color beige chiaro. Immancabile il cappello.

Paola & Chiara - scatenate con un medley dei loro più grandi successi - hanno indossato dei pantaloni di pelle con delle magliette nere trasparenti con su delle canottiere bianche personalizzate: sotto il loro nome di battesimo, la scritta “Per sempre”. Abiti di Dolce&Gabbana.