Francesca Fagnani e gli abiti firmati da Re Giorgio: tulle, trasparenze e scollature mozzafiato

Scollatura mozzafiato per Francesca Fagnani, co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo. La giornalista ha scelto - per scendere le scale del palco dell'Ariston - un bellissimo abito di Giorgio Armani in tulle, con gonna lunga e trasparente, che coniuga il sobrio e l'elegante senza dimenticare la femminilità.

Per il suo secondo look, la giornalista si misura con i codici sartoriali di Re Giorgio e appare semplicemente impeccabile. I Pantaloni a sigaretta cadono a perfezione sulla silhoutte, la vita alta è enfatizzata dalla classica fascia smoking satinata.

Per il terzo e ultimo cambio della serata, la Fagnani, torna in lungo, con un prezioso abito trasparente, di pizzo, con tanto di strascico. Le spalle rigorosamente nude. Anche per questo modello, la scollatura è vertiginosa ed è illuminata da cristalli ricamati su tulle.

Per l'importante kermesse canora, la Fagnani ha voluto affidarsi a uno degli stilisti più importanti del panorama fashion italiano, uno dei marchi che ha fatto la storia della moda, considerando che è tra i più scelti anche dalle star di Hollywood. Eleganza e ricercatezza sono due dei must imperdibili per Armani. La conduttrice di “Belve” ha voluto così omaggiare il brand italiano.