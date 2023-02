Gli abiti più belli della 73 esima edizione del Festival di Sanremo

Pizzi, trasparenze, rouches, volant. E tante paillettes, pelle e lurex. Abiti eleganti e femminili per questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. Scollature vertiginose per la co-conduttrice, Francesca Fagnani, in Armani così come per l'altra co-conduttrice, Paola Egonu, vestita sempre da Re Giorgio. Raffinato l'outfit di Giorgia: la cantante romana ha scelto la maison di Dior per rappresentarla sul palco dell'Ariston. Dolce&Gabbana per le spumeggianti Paola & Chiara: modelli color argento, molto luminosi. Ma anche abiti in velluto nero, di grande stile. Sempre nero e dello stesso tessuto, il tubino di Chiara Ferragni di Schiaparelli, scelto per la serata finale. Provocanti e sensuali, Elodie, Luisa Rossi e Rocío Muñoz Morales. Regina di eleganza e classe, Elena Sofia Ricci nel prezioso abito Armani, color blu notte.