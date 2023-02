I look più estrosi della 73 esima edizione del festival

I look più eccentrici di questa 73esima edizione del Festival di Sanremo. I Cugini di Campagna. Il loro stile si ispira alla disco music e gioca con tessuti laminati, giacche di paillettes e soprattutto le zeppe. Un'idea, dice Ivano Michetti, per far avere a tutti la stessa altezza sul palco. I loro look eccentrici, tra lustrini e shantung dai colori sgargianti, hanno fatto epoca. Arisa. Nella serata delle cover ha indossato un abito di pelle nera: una lunga gonna, molto stretta, coordinata con un bustino con una profonda scollatura. Anche per la cantante genovese, zeppe proibitive. Anna Oxa. Nelle edizioni del Festival di Sanremo a cui ha preso parte, ha sempre lasciato il segno: vestita da uomo, con l'ombelico scoperto e l'intimo in vista. Quest'anno si è esibita sul palco dell'Ariston con un look che puntava tutto sulla comodità. Niente strascichi, tacchi a spillo scollature o maxi spacco, in tutti i live è apparsa coperta proprio come se fosse pronta per uscire per una normale serata con gli amici. Nella prima puntata ha sfoggiato un abito monacale in total black, successivamente è passata a maxi cappotto e stivali senza tacco. Nell'ultima serata, di nuovo in total black, con capelli molto spettinati.