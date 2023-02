L'abito armatura di Chiara Ferragni: essere femmine, non solo madri

Abito azzurro, accompagnato da una “scultura” in oro che copre il decolté. Una sorta di armatura per evidenziare l’importanza di essere guerriera per una donna, che può essere altro oltre essere madre. Chiara Ferragni torna a Sanremo, per l'ultima serata della storica kermesse canora, e indossa il primo dei modelli Schiaparelli. Gli outfit della serata - per l'occasione - sono stati creati da Daniel Roseberry direttore creativo della storica casa di moda. " La durezza dell'armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di

pari livello - sottolineano dalla maison - Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d'oro". Secondo cambio, sempre abito lungo, ancora tonalità blu e oro. Per il terzo vestito invece la Ferragni ha indossato un abito nero, lungo, in velluto, impreziosito da una grande collana gioiello. Abito per il gran finale: pantaloni, con bustino bianco e giacca corta. A completare l'outfit, una enorme collana color oro a forma di uccello e grandi orecchini.

Gli abiti - realizzati per lei da Maria Grazia Chiuri per Dior nella serata inaugurale della manifestazione - hanno fatto parlare per tutta la settimana. Dalla stola con la scritta "Pensati Libera", con cui l'imprenditrice digitale ha sceso per la prima volta le scale dell'Ariston all'abito "senza vergogna", un disegno del suo corpo nudo. C'è poi "l'abito contro l'odio" con le frasi che gli haters le hanno rivolto attraverso i social e la "Gabbia", un vestito ispirato a Remot controll II di Jana Sterback, scultura robotica che ricorda la gonna vittoriana, che ingabbiava la parte inferiore del corpo delle donne e le muoveva con un telecomando.