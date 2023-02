Elodie in tubino nero trasparente di Valentino strega l'Ariston

Icona di stile indiscussa, Elodie, fasciata in un tubino nero, trasparente, firmato dalla maison Valentino, incanta il pubblico dell'Ariston. A completare l'outfit delle scarpe allacciate alla caviglia, dal tacco vertiginoso.

Abiti lunghi e trasparenti in pizzo, rigorosamente neri, con pantaloncini in vista, impreziositi da cristalli che brillano al riflesso delle luci. Paola & Chiara, per la loro secondo esibizione al Festival, hanno optato per un look più “classico” rispetto alla serata di ieri dove si sono esibite con dei modelli color argento, impreziositi da numerose paillettes. A firmare l'outfit delle sorelle Iezzi, in questa 73 esima edizione della storica kermesse canora, Dolce & Gabbana. Make up anni '70, con numerosi brillantini sul volto che gli illuminano il volto.

Completo realizzato dal direttore creativo di Moschino, Jeremy Scott, per Rosa Chemical, che questa sera, si è presentato all'Ariston, con giacca, sempre oversize, con ampi tagli sulle maniche e pantaloni color viola. A completare l'outfit del cantante, dei lunghi guanti neri, una cinta molto alta e degli anfibi a vista. Occhiali bianchi a contrasto.

Total black anche per la bionda Levante, che per la terza serata della manifestazione sanremese, indossa di nuovo un outfit firmato dal nuovo stilista della maison Etro, Marco De Vincenzo: ancora pantaloncini molto corti che mettono in evidenza le gambe, camicia trasparente con reggiseno a vista. A completare il look, un paio di scarpe con delle zeppe molto alte.

Azzurro elettrico, il colore scelto questa sera da Off-White per Madame. Pantaloncini cortissimi in pelle, ormai un must per questa edizione di Sanremo. A completare l'outfit, una maglietta asimmetrica, che lascia scoperto un fianco. Mentre sull'altro scende un lungo velo che copre parte della gamba. Stivaloni - della stessa nuance - che coprono il ginocchio.

Ancora un outfit raffinato per Giorgia. Abito lungo, in velluto, con le spalle scoperte della maison Dior. Una sorta di sciarpa al collo, il tocco di classe.

Anna Oxa è salita stasera sul palco dell'Ariston con dei pantaloni grigi molto ampi, una blusa bianca, un lungo spolverino con delle paillettes. Capelli - in linea con la prima esibizione - spettinati e trucco minimal.

Marco Mengoni, anche questa sera ha indossato un abito in pelle, della maison Versace: pantaloni neri e gilet con delle borchie color oro.