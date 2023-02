Tutti i look delle cantanti in gara. Giorgia raffinata in Dior. Levante romantica per Etro

Giorgia, per l’ultima sera, ha scelto un mini dress di colore grigio e ricco di paillettes. La mise sanremese scelta dalla cantante romana per la prima serata di Sanremo 2023 è stata una ventata di grinta, merito soprattutto del lavoro della direttrice creativa della maison Dior, Maria Grazia Chiuri, e della stylist della cantante italiana, Valentina Davoli: una blusa smanicata e un paio di shorts, realizzato in un tessuto ricoperto da cristalli in un motivo a rombi che accarezzano la pelle, per un effetto finale elegante e luminosissimo. A completare il look degli stivali stringati con tacco dal sapore rock. Per la seconda esibizione sceglie una tuta lunga (che sembra un abito) color blu notte, caratterizzata da un choker che adorna il collo, sostituendo così il decoro dei gioielli. In occasione della serata delle cover, la cantante romano, ha indossato un completo giacca e pantalone nero.

Abito chemisier da Lolita per Madame in occasione della finale sanremese. A realizzare i suoi vestiti in questa edizione del festival, il marchio Off-White. Abituati a tute street e completi maschili sartoriali, ora la giovane cantante veste abiti leggeri e lingerie. Bianco e blu i colori predominanti per mise scivolate e leggere, tra i ruches e i volant settecenteschi e i tagli di sbieco che creano vaporosi volumi asimmetrici.

Paola & Chiara tornano a scintillare nell'ultima serata sanremese: sono scese dalle scale dell'Ariston con dei modelli color argento, molto luminosi. Il duo riunito anche in occasione della prima serata si sono presentate in longdress stroboscopico tempestato di paillettes e maxi cintura in vita cromata a specchio. Ai piedi platform per andare verso l'infinito e oltre. Per la terza serata, invece hanno presentato un nuovo outfit: abiti vedo non vedo di pizzo nero. Nella serata cover, pantaloni di pelle con magliette trasparenti con su delle canottiere con la scritta: “Per sempre”.

Dopo la prima esibizione con una tutina nera in pelle, Levante nella seconda serata ha incantato la kermesse in body di pelle nero abbottonato fino al collo e impreziosito da cuciture e ricami floreali ton sur ton, mentre la mise della terza serata era composta da camicia vedo non vedo, culotte con cristalli cuciti – portando, nuovamente, la tendenza della moda dell'underwear a vista sul palco – e maxi sandali in velluto.