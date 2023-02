Abiti luccicanti e zeppe altissime: i look eccentrici dei Cugini di Campagna all'Ariston

Bluse e pantaloni verde-blu elettrico, luccicanti. E le immancabili calzature con zeppe altissime. I look decisamente eccentrici dei Cugini di Campagna hanno fatto storia come la loro musica. E a Sanremo - dove festeggiano i 53 anni di carriera - puntuali, si sono presentati con i loro outfit estrosi e colorati. “Abbiamo realizzato quattro abiti, uno per ogni serata - racconta Gianni Al Pacino, lo stylist che ha curato il total look - Siamo partiti da un'accurata ricerca di prestigiosi tessuti provenienti da diversi paesi, Tokyo, Londra, New York”. Un ponte tra passato e presente, un vintage contemporaneo attualizzato al 2023, con un "look rinnovato pur rimanendo fedele al loro storico e inconfondibile stile che non hanno mai perso. Abbiamo scelto colori allegri e solari, che si sposavano con l'atmosfera sanremese e con il loro modo di essere", ha concluso Al Pacino.