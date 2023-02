L'eros gioioso dei Maneskin irrompe all'Ariston in abiti Gucci

Grande entusiasmo per l'arrivo sul palco dell'Ariston dei Maneskin. La band romana - per l'occasione - ha optato per degli abiti color nero, con profili e colletti pitonati, più sobri del previsto. Damiano ha sfoggiato un blazer corto, senza camicia o maglietta, che lascia scoperto l'addome e lascia in bella vista i tanti tatuaggi. Stesso outfit per Ethan alla batteria. Vittoria, provocante e aggressiva, si è presentata invece - come nel suo stile inconfondibile - con un body che le lascia la schiena completamente scoperta. A completare il look, dei lunghi stivali sopra il ginocchio. Niente giacca, ma camicia con grossa cinta per Thomas.