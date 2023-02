Sony World Photography Awards 2023: le immagini finaliste

La World Photography Organisation ha annunciato le foto finaliste nel concorso Professional per i Sony World Photography Awards 2023 giunto quest'anno alla 16ª edizione. Il titolo di Photographer of the year 2023 sarà assegnato il 13 aprile.

Una selezione delle immagini finaliste nelle varie categorie sarà esposta presso la Somerset House a Londra dal 14 aprile al 1 maggio 2023.

L'edizione 2023 dei Sony World Photography Awards ha visto la presentazione di oltre 415.000 immagini provenienti da oltre 200 paesi e territori.

Per ciascuna delle categoria del concorso - Architettura e Design, Creativo, Documentari, Ambiente, Paesaggio, Natura, Portfolio, Ritratto, Sport e Natura morta - sono stati scelti tre progetti finalisti.

Diversi quelli di fotografi e fotografe italiane che hanno raggiunto la competizione finale: Edoardo Delille e Giulia Piermartiri per una serie intitolata “Africa Blues”; Noemi Comi per una serie intitolata “Lupus Hominarius”; Bruno Zanzottera per una serie intitolata “Cartoline dall'Afghanistan dopo quaranta anni di guerra"; Fabio Bucciarelli per una serie intitolata “Perdite e danni” e Andrea Fantini per una serie intitolata “Mundialito”.