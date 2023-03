Addio a Robert Blake, alias "Tony Baretta", poliziotto italoamericano trasandato e non convenzionale

Addio a Robert Blake. L'attore, star del telefilm degli anni '70 "Baretta" (per il quale vinse un Emmy e un Golden Globe), aveva 89 anni.

Nato da genitori italoamericani Blake recitò sin da bambino, entrando negli anni '40 nel cast di "Simpatiche canaglie" come Mickey Gubitosi: 40 gli episodi che lo videro protagonista tra il 1939 e il 1944.

Dopo questa esperienza, Blake interpreta dal 1944 al 1947 il ruolo di Little Beaver in 23 film della popolare serie western di "Red Ryder". L'attore appare anche nei film "Il grande botto" (1944) con Stanlio e Ollio.

Tra le altre pellicole girate ricordiamo: "La donna del ritratto" (1944) di Fritz Lang; "Il tesoro della Sierra Madre" (1948) di John Huston e "Questa ragazza è di tutti" (1966) di Sydney Pollack. In Italia lavorò con Franco Prosperi in "Un uomo dalla pelle dura" (1972) al fianco di una giovanissima Catherine Spaak. Grandi elogi per Blake però arrivarono con la pellicola "A sangue freddo" (1967) di Richard Brooks, tratto dal romanzo di Truman Capote.

L'ultimo impegno di Blake è nel 1997, nel film "Strade perdute" di David Lynch. Si chiude così una carriera che rimane "una delle più lunghe della storia di Hollywood", ben 60 anni di attività che intercorrono tra i suoi esordi come bambino negli anni trenta fino alla fine degli anni novanta.

L'attore, che ha lottato contro alcol e tossicodipendenza, ha visto i suoi trionfi, ottenuti nel corso della lunga carriera, successivamente offuscati dall'accusa di aver ucciso la seconda moglie, Bonnie Lee Bakley. Il 18 aprile 2002, l'attore venne arrestato in diretta televisiva, mentre si trovava a casa della sorella. Assieme a lui venne arrestata anche una delle sue due guardie del corpo, per aver preso parte all'omicidio: secondo l'accusa, Blake aveva agito contro la moglie per porre fine ad un matrimonio in cui era stato coinvolto contro la sua volontà.

La svolta nelle indagini per il dipartimento di polizia di Los Angeles avvenne quando un ex stuntman, Ronald "Duffy" Hambleton, accettò di testimoniare contro l'attore, sostenendo che Blake aveva tentato di convincerlo ad assassinare la Bakley. Durante il processo, la difesa di Blake scoprì che le parole dello stuntman nascondevano una promessa di assoluzione per i suoi precedenti reati in cambio di una testimonianza contro l'attore. Di conseguenza Blake fu assolto.