Blanco, in arrivo il duetto con Mina: primo singolo del nuovo album

La sua partecipazione al Festival di Sanremo è stata segnata dalle polemiche per i calci agli addobbi floreali dopo il problema tecnico durante l’esecuzione de L’isola delle rose – gesto che gli è valso i fischi della platea dell’Ariston e una denuncia per danneggiamento – ora Blanco torna e lo fa mettendo a segno un colpo a sensazione dal punto di vista artistico.

Il giovane cantautore bresciano, anticipa il Messaggero, in vista dell’uscita del nuovo album sta per pubblicare un duetto con Mina. Il singolo, si legge sul quotidiano romano, dovrebbe uscire il 14 aprile.

Che la tigre di Cremona abbia accettato la proposta di Blanco non stupisce. Mina non è nuova a collaborazioni di questo tipo, da quelle storiche con Battisti e Celentano a quelle più recenti con Tiziano Ferro e Manuel Agnelli. L'anno scorso del resto aveva fatto sapere, attraverso il figlio Massimiliano Pani, che la sua canzone preferita del Festival era proprio “Brividi” con cui Blanco vinse in coppia con Mahmood.

A Pani, produttore da tempo della madre, Blanco ha fatto avere la canzone che è piaciuta così tanto a Mina da convincerla non solo ad accettare il duetto ma anche a considerare di inserirla nel suo prossimo progetto, un nuovo album di inediti in uscita in primavera.

Nessuna indiscrezione sul titolo del brano che sarebbe ancora in fase di produzione tra lo studio di Mina a Lugano e quello milanese di Michele Zocca, in arte Michelangelo, produttore di Blanco che con lui ha firmato la canzone.