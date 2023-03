Come cambia il peso dei partiti: Barometro Politico dell’Istituto Demopolis

Fratelli d'Italia si confermerebbe con il 30% primo partito nel Paese, con 4 punti in più rispetto al risultato delle scorse elezioni politiche. Cresce, tornando a superare la soglia del 20%, il Partito Democratico, che stacca di oltre 5 punti il Movimento 5 Stelle, in calo al 15%.

In leggera flessione sono le altre forze politiche: la Lega di Salvini all'8,5%, Azione-Italia Viva al 7,3%, Forza Italia al 6,6% e Sinistra-Verdi al 3%.

L'Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato "l'effetto Schlein" sull'evoluzione del consenso da fine gennaio ad oggi. Due mesi fa gli elettori del PD si erano ridotti a circa 4 milioni, oggi, con un'affluenza tornata a crescere al 66%, il Partito Democratico potrebbe contare su quasi 6 milioni di elettori: una crescita di 1 milione e 800 mila voti in circa 50 giorni. Su 100 nuovi elettori che oggi sceglierebbero il partito di Elly Schlein, 70 erano decisi ad astenersi: è la parte più consistente, costituita da 1 milione e 250 mila elettori. 16 su100 in gennaio votavano il Movimento 5 Stelle, 5 Sinistra-Verdi, 9 optavano per altre liste.