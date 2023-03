L'emergenza idrica nel mondo in 20 foto

Quando cerchiamo tracce di vita nel cosmo cerchiamo tracce della sua presenza: l'acqua è sinonimo di vita, una linfa vitale per tutte le comunità del mondo. Ma, secondo i dati delle Nazioni Unite, per centinaia di milioni di persone la fornitura stabile, sostenibile e pulita di acqua potabile, per l'igiene e per l'agricoltura è ancora una chimera.

In un nuovo rapporto diffuso alla vigilia della prima grande conferenza delle Nazioni Unite sull'acqua in oltre 45 anni si legge che il 26% della popolazione mondiale non ha accesso all'acqua potabile e il 46% non ha accesso ai servizi igienici di base.

Il Rapporto mondiale sullo sviluppo idrico 2023 delle Nazioni Unite descrive l'enorme divario che da colmare per raggiungere l'obiettivo che la comunità internazionale si è data di garantire a tutte le persone l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici entro il 2030.

Secondo Richard Connor, che ha curato il rapporto, il costo stimato per raggiungere quest'obiettivo è compreso tra i 600 miliardi e i 1.000 miliardi di dollari all'anno.