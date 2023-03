Il cinema è rock and roll: i 60 anni di Quentin Tarantino

A 60 anni smetterò di fare film e "scriverò romanzi e libri sul cinema” specie se si arrivasse al punto in cui “non si potranno più proiettare film in 35 mm nelle sale e tutto sarà in digitale". Così sentenziava Quentin Tarantino parlando del suo futuro da ‘film maker’ nel 2009 in una tavola rotonda dell’Hollywood Reporter.

Ci siamo, il regista di “Le iene” e “Inglorious basterds” compie 60 anni e pochi giorni fa è stata proprio l’influente rivista di Los Angeles a sganciare in esclusiva la bomba annunciando che Tarantino starebbe preparando il suo ultimo lungometraggio . Secondo le fonti il soggetto di “The Movie Critic”, questo il titolo del progetto in lavorazione, è pronto e l’inizio delle riprese è previsto per il prossimo autunno.

Pare che la storia ruoti intorno a una critica cinematografica nella Los Angeles degli anni’70, il che lascia supporre che il film sia quanto meno ispirato a Pauline Kael, per decenni una delle firme più influenti al New Yorker. Alla fine degli anni ‘70, Kael, su proposta di Warren Beatty, ebbe una parentesi “hollywoodiana” come consulente della Paramount.

Tarantino del resto non ha mai nascosto la sua ammirazione per la scrittrice, critica molto popolare e discussa per il suo stile personale, pungente, spesso controcorrente e fuori dagli schemi. Del resto il titolo stesso, “The Movie Critic”, sembra alludere proprio all'approccio di Pauline Kael che considerava l'espressione ‘film’ troppo accademica.

Altro indizio è il fatto che nel novembre del 2022 è uscito il primo saggio di Quentin Tarantino intitolato “Cinema Speculation” – il suo primo romanzo, “Unce Upon a Time in Hollywood” del 2021, è una riscrittura del film che, nel 2019, valse a Brad Pitt l’Oscar come migliore attore non protagonista.

Storia personale del cinema, in “Cinema Speculation” il regista di “The Hateful Eight” e “Kill Bill” racconta come è nata e si è nutrita la sua passione per il grande schermo. Un culto per l’immagine e una cultura cinematografica che spesso gli sono stati rimproverati dai critici che si sono persi nel dare la caccia ai riferimenti e alle citazioni nelle sue pellicole.

Nel libro il regista racconta le origini della sua ossessione per il cinema e confessa l'amore per i registi della New Hollywood - da Martin Scorsese a Brian De Palma, da Sam Peckinpah a Clint Eastwood. Appena pubblicato in Italia da La nave di Teseo il volume sarà presentato da Tarantino in persona a Milano il prossimo 7 aprile.

A 60 anni "scriverò romanzi e libri sul cinema”. Il regista che nel 1994 conquistò il mondo con “Pulp Fiction” che gli valse un Oscar come sceneggiatura originale, la Palma d’Oro a Cannes e l’adorazione del pubblico ai quattro angoli del pianeta, sembra dunque deciso a seguire il suo stesso copione, scritto ormai oltre 10 anni fa.

Ai tempi della promozione di “Bastardi senza gloria”, in una intervista a Alexis Pappademas per GQ , il regista cinefilo originario di Knoxville, ricordando la ricezione critica di “Jackie Brown”, il suo omaggio ai film di ‘blaxploitation’ – il genere nato nel 1971 con pellicole di culto come “Sweet Sweetback's Baadasssss Song” di Melvin Van Peebles e “Shaft” – confermava di non voler diventare un regista “da ‘big band’”: “Immagino che questo sia in parte solo quello che ti succede quando hai sessant'anni. E per altri registi, beh, forse va bene. Ma se sei un artista rock 'n' roll e poi a un certo punto inizi a cantare brani da ‘big band’, puoi farlo e puoi essere felice, ma c'è una differenza nella tua carriera. […] C'è il tempo del rock 'n' roll e c'è il tempo delle ‘big band” e io non voglio arrivare a quel punto”.

Vedremo se Quentin Tarantino deciderà di aggiungere un colpo di scena al copione che ha scritto per sé, intanto, nel celebrare i 60 anni di uno dei registi più influenti della sua generazione, prepariamoci a un decimo (considerando un unico film i due volumi di “Kill Bill”) e ultimo? capitolo di puro cinema rock and roll.