Nasa sceglie tre "foto del giorno" italiane in tre giorni

Nell'arco di tre giorni tre foto italiane sono state selezionate dalla Nasa come astrofotografia del giorno (Apod). Giovedì era toccato alla galassia a spirale NGC 2841 fotografata dal milanese Roberto Marinoni, ieri alla cometa dei Neanderthal catturata dal friulano Rolando Ligustri: “L'ho voluta riprendere il 21 marzo scorso perché stava passando in mezzo a due belle nebulosità nella costellazione dell'Eridano”, spiega il fotografo. La foto di oggi, infine, mostra la congiunzione fra Luna e Venere del 23 marzo 2023, ripresa da Giorgia Hofer, di Vigo di Cadore (Belluno), nel cielo sopra la chiesa di San Pietro di Cadore. Nell'immagine è evidente il fenomeno della luce cinerea, che si manifesta pochi giorni dopo la Luna nuova: mentre la Luna presenta una sottilissima falce illuminata direttamente dal Sole, la luce solare che colpisce la Terra viene riflessa verso la Luna, illuminando in modo più debole la parte restante della superficie lunare rivolta verso la Terra.