Nuovo studio conferma: alluvioni e siccità aggravate dal riscaldamento globale

"Speriamo che oggi Nairobi veda un po' di pioggia, ma la siccità è allarmante ed è un sintomo delle conseguenze del cambiamento climatico, anche in Europa. Per questo esortiamo la comunità internazionale a procedere con decisione nei comportamenti virtuosi e nel contrastare il cambiamento climatico". Lo ha detto oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Nairobi dove ha incontrato il presidente del Kenya, William Ruto.

Il Kenya come la Somalia e tutto il Corno d'Africa è uno degli epicentri dell'emergenza climatica globale laddove questa si sovrappone ai conflitti armati e produce l'esodo forzato di milioni di persone in cerca di acqua, cibo e sicurezza. Poche migliaia di chilometri più a sud, a Quelimane in Mozambico, il ciclone Freddy, ha fatto il suo secondo ‘landfall’ in meno di un mese, seminando morte e distruzione con le sue piogge torrenziali e forti venti che hanno innescato frane e inondazioni, una forza distruttiva senza precedenti.

Uno studio appena pubblicato su Nature Water conferma quello che la cronaca degli ultimi anni sembra suggerire cioè che l'intensità delle siccità e delle precipitazioni estreme è "nettamente" aumentata negli ultimi 20 anni. Eventi estremi provocano perdita di raccolti, danni alle infrastrutture, persino crisi umanitarie e conflitti.

Secondo i ricercatori i dati confermano che queste tendenze - la frequenza e l'intensità delle precipitazioni e della siccità - si stanno aggravando a causa della combustione di combustibili fossili e di altre attività umane che rilasciano gas serra.

“L'alterazione del ciclo dell'acqua, in particolare dei suoi estremi (siccità e piogge)”, si legge nell'articolo firmato da Matthew Rodell, vice direttore delle scienze della Terra per l'idrosfera, la biosfera e la geofisica presso il Goddard Space Flight Center della NASA, “sarà una delle conseguenze più evidenti del cambiamento climatico. […] L'intensità totale degli eventi estremi è risultata fortemente correlata alla temperatura media globale […] e suggerisce che il continuo riscaldamento del pianeta causerà siccità e piogge più frequenti, più gravi, più lunghe e/o più grandi”.

La ricerca si basa sull'osservazione satellitare, una tecnologia che sta rivoluzionando il modo di misurare la quantità d'acqua sulla Terra e lo studio del ciclo dell'acqua - lo scambio idrico tra terra, oceani e atmosfera terrestre.

I dati elaborati nello studio provengono dai satelliti della missione GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) che sono stati utilizzati per misurare i cambiamenti nell'immagazzinamento dell'acqua della Terra - la somma di tutta l'acqua sul pianeta, comprese le acque di falda, quelle di superficie, il ghiaccio e la neve.

I ricercatori hanno esaminato 1.056 eventi dal 2002 al dicembre 2021 (ultimi dati analizzati) utilizzando un nuovo algoritmo che identifica i luoghi in cui la terra è molto più umida o secca del normale. L'algoritmo ha mostrato che le piogge più estreme, nel periodo in considerazione, si sono verificate proprio nell'Africa sub-sahariana oltre che in alcune aree del Nord America e in Australia tra il 2011-2012.

Le siccità più intense sono state quella da record nel nord-est del Sud America nel 2015-2016; in particolare nel Cerrado brasiliano dove l'evento iniziato nel 2019 è ancora in corso. Tra le situazioni di emergenza idrica prolungata spicca quella del sud-ovest degli Stati Uniti che ha causato livelli di acqua estremamente bassi in due dei più grandi bacini statunitensi, il lago Mead e il lago Powell. Una carenza d'acqua che prosegue nonostante le forti piogge di quest'anno.

"Mi ha sorpreso vedere quanto l'intensità globale [di questi fenomeni, ndr] fosse ben correlata con le temperature medie globali", dice Matthew Rodell.

"Guardando al futuro, in termini di gestione delle risorse idriche e di controllo delle inondazioni, dovremmo tenere in considerazione che gli estremi umidi saranno più umidi e gli estremi secchi diventeranno più secchi", dice ad Associated Press Richard Seager, scienziato del clima presso l'Osservatorio della Terra Lamont Doherty della Columbia University, non coinvolto nella ricerca pubblicata su Nature.

In alcune regioni del pianeta si sta verificando una drastica oscillazione tra siccità estrema e inondazioni senza precedenti, definita dai meteorologi anglofoni ‘weather whiplash’ (colpo di frusta meteorologico).

Per visualizzare il drammatico cambiamento delle condizioni meteo tra il dicembre 2022 e il gennaio 2023 negli Stati Uniti, l'Earth Observatory della NASA ha realizzato alcune grafiche estremamente significative utilizzando i dati GEOS-5 del Global Modeling and Assimilation Office del NASA GSFC..

Come è prevedibile questo stress climatico colpirà, come sta già facendo, in particolar modo le comunità più povere e gli ecosistemi maggiormente sfruttati.

Il Venezuela per esempio, Paese travolto da anni di crisi politica ed economica, ha fatto ricorso a tagli di energia elettrica a livello nazionale già nell'aprile 2016 a causa delle condizioni di siccità che colpirono i livelli d'acqua della diga di Guri.