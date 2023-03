Oscar in bianco: da Michelle Yeoh a Rihanna, le star brillano di cristalli e paillettes

Sull'inedito red carpet champagne - di questo colore per la prima volta dal 1960 - hanno sfilato gli abiti da sogno scelti dalle star di Hollywood per l'edizione numero 95 degli Oscar. I colori chiari la fanno da padrone, un po' di nero e azzardi nel colore.

Regina indiscussa della serata l'attrice cinese Fan Bingbing, star di X-men, che per la sua prima volta agli Oscar, ha scelto il glam della vecchia Hollywood con un abito scintillante a sirena di Tony Ward con scollatura a cuore e sontuoso mantello verde smeraldo, capelli a onde e rossetto rosso fuoco.

Brillare è la parola d'ordine e cristalli e paillettes scintillano sull'abito argento di Malala Yousafzai, Premio Nobel per la pace, fuggita dai talebani pakistani: al posto dell'hijab sfoggia un abito 'a capuche' di Ralph Lauren. Paillettes anche per Jamie Lee Curtis, al primo Oscar della carriera, avvolta in un vestito lungo sui toni del cipria di Dolce e Gabbana. In bianco la miglior attrice protagonista Michelle Yeoh e Sofia Carson in stile “principessa” con un abito da ballo di Giambattista Valli e gioielli Chopard.

Molto bella Ana de Armas, nomination come migliore attrice per 'Blonde', in Louis Vuitton. Perfetta Hong Chau, candidata come miglior attrice non protagonista in 'The Whale', in un abito Prada personalizzato, con l'aggiunta di un colletto alla coreana come omaggio alle sue radici. Aggressive e punk Florence Pugh e Cara Delevingne. La prima in couture Valentino, senza spalline, linea impero, anche lei con sontuoso mantello e gigantesche maniche a sbuffo e spacco a mostrare i pantaloncini neri, il tutto accompagnato da una collana Tiffany. La seconda con uno splendido abito da ballo in taffetà di seta rossa con spacco e fiocco sulla spalla. Ha abbinato il look a un girocollo di serpente Bulgari in oro bianco e smeraldi.

In Valentino couture, Stephanie Hsu, migliore attrice non protagonista per 'Everything Everywhere All at Once'. Regale Michelle Williams, nominata come migliore attrice per ‘The Fabelmans’, in chiffon di seta bianca, con corpetto a bustier argento ricoperto di scintillanti perle e paillettes ricamate, firmato Chanel.

In nero, molto rock, Rihanna, con strascico in pelle di Alaia nero e pancione in mostra. Mentre Lady Gaga ha optato per un Versace nero fresco di passerella. Poi sul palco, per cantare Hold My Hand dalla colonna sonora di Top Gun: Maverick, ha scelto una semplice maglietta nera e jeans strappati.