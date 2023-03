I dieci anni di Papa Francesco nell’opinione degli italiani, indagine dell’Istituto Demopolis

Il 13 marzo 2013 veniva eletto Papa Francesco, che da subito conquistò l’opinione pubblica. A colpire di più, nel Pontificato di Bergoglio, è – per oltre 2 italiani su 3 – la spontaneità, la chiarezza delle parole e il modo di comunicare. È il primo dei dati che emerge dall’indagine realizzata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, a dieci anni dall’elezione del Pontefice.

Il 54% segnala l’attenzione dimostrata nei confronti degli ultimi e dei più deboli, il 51% si dichiara colpito dalla sintonia del Pontefice con i bisogni reali della gente. Oltre un terzo degli intervistati apprezza la sobrietà, il contrasto ai privilegi del clero, la denuncia della cultura dell’indifferenza. Il 75% degli italiani ha fiducia in Papa Francesco. Con un dato che sfiora l’80% tra le donne. L’apprezzamento, rilevato dal sondaggio Demopolis, va ben oltre la fede e la pratica religiosa: cresce all’84% tra i cattolici, supera il 60% anche tra chi professa altre confessioni e tra i non credenti.

“Dopo 10 anni – spiega il direttore Pietro Vento – Papa Francesco si conferma in assoluto la figura della quale i cittadini si fidano di più nel nostro Paese”. Conquista il podio con il 75%, superando il capo dello Stato, Sergio Mattarella (al 66%) e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, attestata al 45%.

Con il Pontificato di Bergoglio, il 37% degli intervistati afferma di aver migliorato la propria opinione sulla Chiesa Cattolica. L’opinione pubblica apprezza l’impegno per il rinnovamento: quasi un quarto degli intervistati ritiene che una profonda innovazione della Chiesa sia già in corso, il 44% pensa invece che sia avvenuta in parte e che serva ancora tempo.

L’Istituto Demopolis ha analizzato la memoria degli italiani sul decennio di Bergoglio in Vaticano: quali gesti ed eventi restano simbolici del Pontificato? Il 60% ricorda l’immagine di Papa Francesco, in piena pandemia nel marzo 2020, in una Piazza San Pietro deserta. Il 45% cita la visita a Lampedusa dopo la strage dei migranti 10 anni fa. A più di 4 su 10 non sfuggono i continui appelli per la pace ed i costanti inviti alla cura dell’ambiente per salvaguardare il futuro della Terra; oltre un terzo ricorda la forza straordinaria delle immagini dei viaggi di Francesco in Africa ed in Asia.

Molte frasi di Papa Francesco – afferma il direttore di Demopolis – sono rimaste impresse, in questi anni, nella memoria degli italiani: dal “come vorrei una Chiesa povera per i poveri” a “la globalizzazione dell’indifferenza ci rende tutti responsabili”, sino al “permesso, grazie, scusa sono le tre parole della convivenza”. La citazione più forte, per il 44% degli intervistati, riguarda le nuove generazioni, l’invito ai giovani a “non lasciarsi rubare la speranza”.