Sondaggio post-primarie: per l'81% degli elettori del Pd, Elly Schlein è innovativa

All’indomani delle Primarie che hanno portato (con un voto in parte inatteso) all’elezione di Elly Schlein come nuova segretaria del Partito Democratico, l’Istituto Demopolis ha analizzato la percezione pubblica della nuova leader sull’elettorato, sia di Centrosinistra che di Centrodestra.

Schlein gode oggi della fiducia del 70% degli elettori del PD, ma può contare anche, in misure diverse, sull’apprezzamento degli elettori di altri partiti. Di lei si fida il 61% di chi vota Sinistra e Verdi; nel suo primo giorno da segretaria, ottiene la fiducia di quasi 4 elettori su 10 del Movimento 5 Stelle. Il consenso crolla sotto il 10% tra i sostenitori di Azione e Italia Viva, attestandosi poi ad appena il 5 e il 4% tra chi vota Fratelli d’Italia e Lega.

L’Istituto diretto da Pietro Vento ha analizzato l’opinione di Elly Schlein tra gli elettori del PD: l’81% la ritiene innovativa. Proprio il bisogno di innovazione e di svolta è stato una chiave determinante per il successo nel voto aperto dei gazebo, che ha ribaltato le scelte degli iscritti (i quali avevano preferito alla giovane deputata il presidente emiliano Stefano Bonaccini). Il 67% ritiene Schlein determinata. Per 6 su 10 è competente, per il 53% concreta; per appena il 20% la neosegretaria è moderata.

Ma che cosa servirebbe per un vero rilancio del PD? Demopolis lo ha chiesto a chi il partito lo vota. “Per 8 elettori su 10 - spiega il direttore dell’Istituto, Pietro Vento - serve ritrovare sintonia con i problemi reali del Paese e le attese degli italiani. Il 75% vorrebbe una maggiore attenzione ai temi sociali e del lavoro, alle crescenti disuguaglianze. Due elettori su tre del Partito Democratico sottolineano il bisogno di un radicale rinnovamento della classe dirigente. Il 60% si augura che Elly Schlein possa rivelarsi una leader forte e determinata, anche in una rinnovata capacità di opposizione parlamentare al Centrodestra”.

Come sarà il futuro PD? Per il 60% degli elettori che si collocano nel Centrosinistra, il Partito Democratico a guida Schlein sarà più di sinistra. Per la maggioranza assoluta, anche più attento all’ambiente, per il 44% tornerà attivo sui temi della precarietà. Per un 15% cambierà poco, quasi un quinto degli elettori non fa per il momento una previsione.