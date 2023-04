Svizzera: due treni deragliano in 20 minuti, diversi i feriti

Diverse persone sono rimaste ferite, almeno una in modo grave, in due distinti deragliamenti di treni avvenuti in rapida successione mentre il maltempo imperversa nella Svizzera nord-occidentale. Gli incidenti sono avvenuti a circa 30 chilometri di distanza l'uno dall'altro, a nord della capitale svizzera Berna. "Ci sono feriti in entrambi i treni", ha dichiarato una portavoce della polizia cantonale di Berna.

Il primo incidente è avvenuto nel villaggio lacustre di Luscherz, a nord-ovest della capitale, intorno alle 16:30. Il treno stava viaggiando tra Luscherz e Bienne. "Un treno è deragliato. La parte posteriore del treno è caduta sul lato destro", ha spiegato la portavoce della polizia cantonale di Berna. "Ci sono diversi feriti", ha detto, senza poter fornire ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte. La polizia non sa ancora perché il treno sia deragliato.

L'operatore ferroviario regionale Aare Seeland Mobil ha dichiarato che i servizi sono stati cancellati sulla linea a causa di "un deragliamento causato da una tempesta", con una durata dell'interruzione "sconosciuta". Il secondo incidente è avvenuto circa 20 minuti dopo nel villaggio di Buren zum Hof. L'operatore ferroviario regionale RBS ha dichiarato che alcuni servizi sono stati sospesi "a causa della tempesta".