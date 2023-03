The Dark Side of the Moon: la storia di una copertina diventata icona del rock

Il primo marzo 1973 esce negli Stati Uniti “The Dark Side of the Moon” (nel Regno Unito il disco uscirà due settimane dopo) ed è un successo immediato di critica (con la parziale eccezione del Robert Christgau che nella sua “Record Guide” lo definisce: “un capolavoro kitsch, preso troppo sul serio per definizione, ma non privo di fascino”) e di pubblico: negli Stati Uniti ci vuole appena un mese perché l’opera di Roger Waters - suo il “concetto” alla base dell’album in un primo tempo intitolato “Eclipse”, l’eclissi della mente in sintesi, suoi i testi e i demo originari -, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright raggiunga la certificazione di disco d’oro.

Da allora “The Dark Side of the Moon” è diventato uno degli album più venduti di sempre nella storia del rock (quasi mille settimane di presenza nella US Billboard 200) vendendo oltre 50 milioni di copie. Nel Regno Unito è stato certificato 14 volte disco di platino. Su Discogs, il più popolare database e sito di compravendita di musica online, “The Dark Side of the Moon” è allo stesso tempo il disco più collezionato e quello più ricercato.

Una parte non trascurabile del grande appeal dell'album è certamente la copertina affidata dalla band a Hipgnosis, un gruppo di designer attivo dalla fine degli anni Sessanta a Londra e specializzato nella realizzazione degli artwork per le copertine di alcuni dei principali gruppi rock dell’epoca. Nel 1973 Hipgnosis aveva già lavorato per The Pretty Things, T-Rex, Led Zeppelin e aveva firmato il design di quasi tutte le copertine dei Pink Floyd (da “A Sourceful of Secrets” a “Atom Heart Mother” a “Obscured By Clouds”).

Per “The Dark Side of the Moon” Richard Wright chiese al grafico Storm Thorgerson, compagno di scuola di Syd Barrett e Roger Waters e co-fondatore insieme a Aubrey Powell di Hipgnosis, un design “ordinato e di classe”. I colletti bianchi della EMI non avevano nascosto lo sconcerto per la foto della mucca che campeggia sulla ‘sleeve’ di “Atom Heart Mother”. Tra i sette disegni proposti la scelta della band cadde senza esitazioni sul quello ispirato al fascio di luce bianca proiettato attraverso un prisma che si scompone nei colori dello spettro e che prosegue all’interno (l’album fu originariamente pubblicato in una copertina ‘gatefold’) per fare da sfondo al tracciato di un battito cardiaco che richiama la prima traccia del disco.



Thorgerson aveva tratto ispirazione da un'immagine trovata in un libro di fisica ma il design è anche una citazione delle origini della storia dell’artwork musicale. L’idea del prisma che scompone un raggio di luce rimanda direttamente all’illustrazione di copertina del “Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 ('L’Imperatore')” di Ludwig van Beethoven eseguito dalla New York Philharmonic Orchestra. La copertina fu realizzata nel 1942 da Alex Steinweiss, grafico newyorkese di origine polacca allora responsabile del settore pubblicità della Columbia Records e considerato l’inventore delle copertine degli album musicali. La storia vuole che, dopo la guerra, fu proprio con il lancio da parte della Columbia del ‘long-playing’, il disco a lunga durata, che Steinweiss si inventò il prototipo di una nuova custodia per proteggere i dischi in vinile.

Ironia della sorte, la carriera di ‘designer’ di copertine di Steinweiss si chiuse proprio intorno al 1973, superato dal fiorire della concorrenza in un settore dell’industria discografica, quello della grafica degli album di musica rock a 33 giri, che stava vivendo nei primi in quegli anni la sua esplosione creativa e commerciale.