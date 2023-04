Tra aria condizionata, comfort e scricchiolii: le due carrozze reali del giorno dell'incoronazione

Durante gli eventi della giornata dell'incoronazione di Re Carlo saranno utilizzate due carrozze: la Diamond Jubilee State Coach, che porterà il Re e la Regina all'Abbazia di Westminster, e la Gold State Coach, che trasporterà i reali a Buckingham Palace dopo la cerimonia di incoronazione, in un corteo ufficiale.

La Diamond Jubilee State Coach fu costruita per la regina Elisabetta II in occasione dei 60 anni di regno nel 2012, ma usata la prima volta nel 2014. È sormontata da una corona dorata scolpita in quercia e prelevata dai legni della HMS Victory, la nave ammiraglia di Nelson nella battaglia di Trafalgar; l'interno della carrozza è intarsiato con legni, metalli e altri materiali provenienti da edifici e luoghi in qualche modo collegati al Regno Unito e alla sua storia.

La Gold State Coach, che ha sfilato nel giugno 2022 con a bordo l'ologramma della regina Elisabetta in occasione del suo giubileo di Platino, è stata commissionata nel 1760 e fu utilizzata per la prima volta da re Giorgio III, per recarsi all'apertura del Parlamento nel 1762. Dal 1831, è stata utilizzata per ogni incoronazione. È pesantissima e particolarmente scomoda, a detta della stessa regina Elisabetta che definì il viaggio verso l'Abbazia di Westminster “orribile”.

Ha un'andatura piuttosto lenta, che dovrebbe dare più tempo alle persone posizionate lungo il percorso di vedere il re e la regina appena incoronati.