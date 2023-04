"Trump è innocente, Daniels bugiarda": i supporter di Trump davanti la Procura - fotogallery

“E' innocente”. Così i numerosi sostenitori di Donald Trump davanti alla Procura di Manhattan dopo l'udienza in cui l'ex presidente è stato formalmente incriminato.

Il popolo del magnate americano ha attaccato con insulti e slogan Michael Cohen, l'ex avvocato personale e faccendiere di Trump, e la “bugiarda” Stormy Daniels, l'ex pornostar a cui il Tycoon - proprio attraverso Cohen - avrebbe versato 130mila dollari per convincerla a non divulgare la relazione sessuale avuta con lui una decina di anni prima, per influenzare le presidenziali e per giunta facendo passare le somme come spese legali.

Centinaia di sostenitori sono convinti che il loro ‘leader’ non abbia commesso alcun reato. Anzi auspicano che cadano le accuse e possa “guidare” di nuovo gli Stati Uniti. C'è chi parla di “persecuzione”. “Vogliono inchiodarlo in tutti i modi” dice una giovane supporter. E ricorda che Trump è il primo presidente americano che si trova a rispondere di accuse penali.