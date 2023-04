La foto simbolo dell'attacco all'ospedale di Mariupol vince il World Press Photo

La giuria del World Press Photo 2023 ha scelto un’immagine simbolo della guerra in Ucraina come foto dell’anno. Tutti hanno visto questo scatto di Evgeniy Maloletka, il pluripremiato fotoreporter ucraino che insieme al collega Mstyslav Chernov ha raccontato per Associated Press l’assedio di Mariupol .

Lei è Iryna Kalinina, 32 anni, portata via su una barella dalla maternità dell’ospedale della città porto sul Mar d’Azov, tra i primi obiettivi dell’attacco sferrato da Putin il 24 febbraio 2022. Iryna non è sopravvissuta ai missili russi e suo figlio, che avrebbe voluto chiamare Miron (dalla stessa radice della parola "pace") è nato morto.

Nella motivazione della giuria presieduta da Brent Lewis, photo editor del New York Times, si legge che la foto di Maloletka è stata scelta perché “cattura l'assurdità e l'orrore della guerra”. Lo scatto è “una rappresentazione accurata degli eventi dell'anno scorso e una prova dei crimini di guerra commessi contro i civili ucraini da parte delle forze russe”.

Un'immagine simbolo anche della guerra ibrida combattuta senza scrupoli dal Cremlino. Su questa e le altre foto con cui ha documentato il bombardamento dell'ospedale di Mariupol si è avventata la propaganda russa cercando di screditare il lavoro del fotoreporter ucraino.

La guerra e l'acqua protagoniste del concorso

Presentando il lavoro della giuria, Brent Lewis ha detto: "Le fotografie che abbiamo scelto per rappresentare il 2022 sono indicative del nostro tempo e serviranno come documenti storici per spiegare che anno è stato alle generazioni future che potranno guardare indietro e, speriamo, imparare".

Il prezzo della pace

La guerra, o meglio, il prezzo della pace in Afghanistan è il tema e il titolo del lavoro di Mads Nissen, scelto come storia dell'anno del World Press Photo. Una serie di immagini che raccontano in modo potente e conciso il paese precipitato nella povertà e nella fame con la presa di potere dei Talebani dopo il rocambolesco e drammatico ritiro delle forze Usa nell’agosto del 2021.

Gli occhi e la cicatrice di Khalil Ahmad, 15 anni, bastano per raccontare la storia dell'Afghanistan di oggi. I suoi genitori, non potendo permettersi il cibo per la famiglia, hanno deciso di vendere il suo rene per 3.500 dollari.

Nissen, che ha realizzato questa storia per Politiken, ha detto: "La mia speranza con questo lavoro è più che altro quella di creare non solo consapevolezza, ma anche impegno nei confronti dei milioni di afghani che in questo momento hanno un disperato bisogno di cibo e di aiuti umanitari".

Non solo fotografia

Una delle opere più affascinanti del World Press Photo 2023 è quella di Mohamed Mahdy. Intitolato “Here, The Doors Don’t Know Me” il lavoro ha vinto il premio nella categoria Open Format. Si tratta di un progetto web con un approccio transmediale in cui, accanto alle foto, vengono usati materiali di vario formato come disegni, audio, immagini trovate, mappe e manoscritti per raccontare la storia di una comunità di pescatori di Alessandria d’Egitto e di uno stile di vita che sta per scomparire tra scelte politiche imposte dall'altro e gli effetti del cambiamento climatico.

Acque tormentate

L’acqua, la sua scarsità dovuta alla cattiva gestione combinata con gli effetti del riscaldamento globale è al centro anche del lavoro che ha vinto il premio nella categoria Progetto a lungo termine. Battered Waters di Anush Babajanyan, fotoreporter armena e fondatrice del collettivo di fotografia femminile 4Plus, racconta una storia di interdipendenza e competizione per l’accesso alle risorse idriche, una delle questioni più controverse e attuali in Asia centrale. Protagonista un ghiacciaio: il Suek Zapadny in Kyrgyzstan.

Donna, vita, libertà

Uno dei lavori più interessanti premiati dalla giuria del World Press Photo è un video basato sulle foto che raccontano una notte nella vita di un'infermiera iraniana che ha salvato la vita di un giovane manifestante di nome Reza. Le immagini documentano la realtà sulle strade dell'Iran oggi nel contesto della rivoluzione innescata dall’uccisione di Mahsa Amini, con gli ospedali controllati dal regime e i feriti durante le proteste che rischiano l'arresto.

Le foto sono state scattate da fotoreporter locali che rimangono anonimi per motivi di sicurezza viste le rappresaglie del regime di Teheran contro chi cerca di informare sulla situazione del paese.

Net-Zero Transition

Tra i 24 vincitori nelle sezioni regionali c’è anche un italiano, il fotografo documentarista Simone Tramonte, con Net-Zero Transition, un lavoro dedicato alle nuove tecnologie nel campo dell’energia, della produzione alimentare e dell’economia circolare per il raggiungimento degli obiettivi europei di azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2050. Un progetto che ha già ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali.

Le cifre del World Press Photo

La 66a edizione del concorso ha visto la partecipazione di 3.752 fotografi con 60.448 immagini in gara. I vincitori del Concorso World Press Photo 2023, comprese le menzioni speciali, sono 30 fotografi provenienti da 23 Paesi: Argentina, Armenia, Australia, Belgio, Cina, Danimarca, Ecuador, Egitto, Francia, Germania, Grecia, Iran, Italia, Messico, Marocco, Myanmar, Perù, Sudafrica, Spagna, Filippine, Ucraina, Stati Uniti e Venezuela. 16 vincitori del World Press Photo, che dall’anno scorso ha assunto un formato regionale, provengono dai luoghi in cui sono ambientate le loro storie.