Le foto vincitrici dei Sony World Photography Awards

La World Photography Organisation ha annunciato i vincitori dei Sony World Photography Awards 2023. Il titolo di Photographer of the Year è andato al portoghese Edgar Martins.

Sulle tracce dell'amico perduto

Martins si è aggiudicato il primo premio per un reportage dalla Libia sulle tracce di un amico fotoreporter rapito e giustiziato durante la guerra civile. La storia risale al 2011 quando Anton Hammerl era in Libia per documentare il conflitto tra le forze pro-regime e quelle anti-Gheddafi. Il 5 aprile di quell'anno, racconta il fotografo portoghese nello spiegare il progetto, Hammerl fu rapito e ucciso dalle milizie governative.

Nel 2022 Martins ha deciso di andare in Libia a cercare personalmente le spoglie dell'amico ma si è subito dovuto scontrare con l’enorme difficoltà di lavorare in condizioni tanto precarie e complesse. Martins ha scelto allora di riflettere su una domanda: “Come si racconta una storia senza testimoni, tracce, prove o protagonisti?”

Il reportage, intitolato “Our war”, è diventato un ritratto di Anton Hammerl attraverso le persone che ha fotografato e incontrato, e altre coinvolte nel conflitto (combattenti per la libertà o loro discendenti, ex-militari, residenti locali, lealisti o sosia di Gheddafi, e così via). Le persone ritratte nel lavoro, spiega Martins, sono state scelte perché gli somigliavano, avevano idee e convinzioni simili o gli ricordavano per qualche motivo l'amico.

Nel commentare la vittoria il fotografo portoghese ha detto: “È un immenso onore ricevere questo riconoscimento […] In questo caso particolare, è stato molto emozionante poter rendere omaggio a un amico su un palcoscenico internazionale e portare all’attenzione del pubblico la lotta della famiglia per ritrovare le sue spoglie”.

Le reti “acchiappa-nuvole” di Lima

Alessandro Cinque è il primo vincitore nella nuova categoria dedicata dai Sony World Photography Awards alla sostenibilità, un premio che appoggiato dalla Fondazione delle Nazioni Unite e da Sony Pictures nell'ambito dell'iniziativa Picture This, dedicato alle storie, alle persone persone e alle organizzazioni che, attraverso le loro azioni, perseguono uno degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU.

Il fotografo italiano, che vive in Perù e che si è occupato a lungo dell'impatto dell'inquinamento ambientale sulla salute delle comunità indigene, ha vinto con la serie intitolata Atrapanieblas (reti antinebbia), una serie che documenta la soluzione innovativa adottata a Lima per far fronte alla costante carenza d'acqua. Le reti "acchiappa-nuvole" vengono utilizzate per intrappolare microparticelle di umidità sospese nell'aria e permettono di raccogliere circa 200 litri di acqua al giorno da distribuire ai residenti.

Dopo Il Cairo, spiega Cinque raccontando il progetto, Lima è la seconda città al mondo costruita in un deserto. Negli ultimi anni, la migrazione dalle zone rurali del Perù nella capitale è aumentata in modo significativo, ma le persone che riescono a stabilirsi a Lima sono in genere molto povere e il loro problema principale è la mancanza di acqua. Il fondatore del progetto delle reti “acchiappa-nuvole” è Abel Cruz, trasferitosi più di 20 anni fa a Lima in un quartiere dove l'acqua era un lusso. Secondo Abel, oggi a Lima sono state installate circa 140 reti a nebbia; questo progetto mira a dimostrare come un metodo artigianale possa contribuire a combattere la carenza d'acqua.

A proposito del premio ricevuto, Cinque ha dichiarato: "Sono molto orgoglioso e felice. Mi piace pensare che attraverso la mia fotografia e grazie alla risonanza di questo concorso sto dando voce a coloro che devono fare i conti con la mancanza d'acqua ogni giorno. Il problema, secondo le Nazioni Unite, affligge più del 40% della popolazione mondiale. È importante far conoscere gli sforzi che si stanno compiendo a Lima per combattere questa carenza, nella speranza che queste storie smuovano le coscienze e che, finalmente, le persone capiscano l'importanza di affrontare insieme il cambiamento climatico e di creare un mondo più giusto per tutti".