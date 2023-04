Pozzuoli, l'ospedale delle tartarughe

Si chiama Turtle Point ed è gestito a Pozzuoli dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli. Si tratta di un vero e proprio ospedale per tartarughe. Accoglie esemplari in difficoltà recuperati dai pescatori o trovati sulle coste, principalmente di Campania e Lazio. Quasi sempre la causa dei problemi di salute è riconducibile alle attività umane: animali imbrigliati nelle reti da pesca, che hanno ingoiato ami o lenze o che sono stati investiti da natanti. La degenza può durare anche diversi mesi.

Prima di riportarli in mare, su alcuni esemplari vengono posizionati dei trasmettitori satellitari che forniscono ai ricercatori informazioni sugli spostamenti. In questo modo è possibile individuare i luoghi dove le tartarughe si alimentano e dove si riproducono e si possono migliorare le misure per la loro tutela.