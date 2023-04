Trump: in tribunale gli saranno prese le impronte e, forse, sarà fotosegnalato

Trump domani mattina sarà in e sarà sottoposto a tutti i passaggi standard previsti per gli imputati: gli saranno letti i diritti, prese le impronte digitali, fotosegnalato e contestate le accuse (sono 30 i capi d’accusa).

Dopo che sarà comparso davanti alla Corte è probabile che Trump venga rilasciato perché l’atto non conterrà accuse che riguardano reati con l’uso di violenza. Secondo la legge di New York in questi casi non possono chiedere la libertà su cauzione.

Il Washington Post riporta che non è ancora chiaro se l'ex presidente sarà fotografato come un criminale comune, ma se lo sarà l'immagine diventerà, con tutta probabilità, una tra le più famose al mondo. Nel 1871, il “Prevention of Crimes Act” rese obbligo di legge che chi fosse arrestato in Inghilterra e Galles doveva farsi fotografare. Nel 1888 il francese Alphonse Bertillon fu il primo a essere immortalato di profilo e a volto intero. Da allora è diventata prassi comune. Nella fotosegnalazione sono incappati politici, attivisti, attori, mafiosi come Al Capone.

Risalgono alla fine degli anni 1890 le foto segnaletiche di Lenin, e al 1911 quelle di Stalin. Del 1903 -come ricostruisce il Washington Post - la foto segnaletica di Benito Mussolini in Svizzera, dove era scappato per sfuggire alla leva militare.

Ma sono molte le star di Hollywood salite agli onori della cronaca per le loro foto come ad esempio Jane Fonda, l'attore Nick Nolte e O.J.Simpson. Tra i fermati e fotosegnalati anche molti attivisti come Rosa Parks a Martin Luther King.

A questo “rito” Bill Gates non è scampato quando nel 1977 fu arrestato per una infrazione stradale.