Addio a Tina Turner, in 15 scatti la grinta della Leonessa

Inarrestabile fino alla fine, autrice di pezzi memorabili come 'Simply The Best', 'We Don’t Need Another Hero' e 'What's Love Got to Do with It', per tutti era 'La Regina del Rock' - ma i generi su cui si imponeva erano pop, soul, R&B.

Tina Turner si è spenta a 83 anni al termine di una vita movimentata. Fu cantante e performer teatrale, collaborò con il marito Ike Turner in una serie di dischi di successo e spettacoli live negli anni '60 e '70, per poi sopravvivere a un orribile matrimonio e trionfare nella mezza età in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

A darne l'annuncio è stato il suo portavoce: "Tina Turner, la 'Regina del Rock'n Roll' è morta serenamente all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei il mondo perde una leggenda della musica e un modello".

La star, nata a Brownsville, Tennessee, negli Stati Uniti, è stata una delle cantanti rock più amate, nota per il suo carisma sul palco.

Nata come Anna Mae Bullock in un ospedale del Tennessee, poche star hanno viaggiato così lontano come Tina Turner. Fisicamente maltrattata, emotivamente devastata e finanziariamente rovinata dalla sua relazione ventennale con Ike Turner, è diventata una superstar facendosi da sola, a 40 anni, in un momento in cui la maggior parte dei suoi coetanei era in declino, ed è rimasta una delle principali star fino a diversi anni dopo.

Con ammiratori che vanno da Beyoncé a Mick Jagger, Turner è stata una delle rockstar di maggior successo al mondo, famosa per una serie di brani pop, rock e rhythm and blues, tra i quali oltre alle già citate hit anni '80, spiccano 'Proud Mary', 'Nutbush City Limits' e 'River Deep, Mountain High'.

Il suo marchio di fabbrica erano il suo contralto ringhiante, il sorriso audace e gli zigomi forti, le gambe infinite, la collezione di parrucche.

Turner ha venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo, ha vinto 12 Grammy, è stata votata insieme a Ike nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1991 (e da sola nel 2021) ed è stata premiata al Kennedy Center nel 2005, con Beyoncé e Oprah Winfrey tra coloro che la lodano.

La sua vita è diventata la base per un film, un musical di Broadway e un documentario della HBO nel 2021 che ha definito il suo addio pubblico.

Poche ma memorabili le sue sortite in Italia.

Nel 1977, anno del suo primo tour in Australia, Tina Turner lavorò come vedette fissa del varietà del sabato sera della Rete 1 Luna Park, condotto da Pippo Baudo e fu ospite anche al Festival di Sanremo.