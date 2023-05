Arriva nelle sale "The Boogeyman", un classico horror tra paura ed emozione

Il 1° giugno arriva nelle sale la storia della liceale Sadie Harper e di sua sorella minore Sawyer che, sconvolte dalla recente morte della madre, non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta a sua volta affrontando il proprio dolore.

La situazione si complica ulteriormente quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lasciando dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di famiglie e si nutre della sofferenza delle sue vittime.

The Boogeyman, basato sul racconto di Stephen King, è diretto da Rob Savage (Host), su sceneggiatura di Scott Beck & Bryan Woods (A Quiet Place -Un posto tranquillo) e Mark Heyman (Il cigno nero), e soggetto di Scott Beck & Bryan Woods.

Il film è interpretato da Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chris Messina (Air –La storia del grande salto), Vivien Lyra Blair (Obi-Wan Kenobi), Marin Ireland (The Umbrella Academy), Madison Hu (Bizaardvark), LisaGay Hamilton (Vice–L'uomo nell'ombra) e David Dastmalchian (Lo strangolatore di Boston).

“The Boogeyman è un classico film dell'orrore sullo stampo di “Poltergeist – Demoniache presenze”, che incute paura e fa emozionare allo stesso modo”, afferma il regista Rob Savage. “Ricordo vividamente il terrore che ho provato leggendo il racconto di Stephen King da bambino, ed è proprio questa sensazione di paura tipica dell’infanzia che volevo suscitare nel pubblico di tutto il mondo. Questo film è stato realizzato in collaborazione con un team creativo di incredibile talento e interpretato in modo meraviglioso e intenso dal nostro fantastico cast. Mi hanno tutti davvero incantato. Siamo incredibilmente orgogliosi di questo film e non vediamo l'ora di dare a tutti voi un motivo per avere di nuovo paura del buio”