Blanchett, Penn e Ford, i protagonisti della quarta giornata

Cate Blanchett, Harrison Ford e Sean Penn sono stati i protagonisti della quarta giornata del Festival del cinema di Cannes.

L'attrice australiana, è sbarcata sulla croisette per presentare di “The New Boy” di Warwick Thornton, pellicola in concorso nella sezione Un Certain Regard dove veste i panni di una bizzarra suora. Una storia di magia, spiritualità, cultura aborigena in contrasto con la religione cattolica in un orfanatrofio che accoglie bambini perduti e nel quale arriva Ashwan un aborigeno selvaggio capace di amare il crocifisso.

Harrison Ford a Cannes, dopo l'ovazione e la Palma d'oro d'onore consegnata a sorpresa durante la premiere di Indiana Jones e il Quadrante del destino, ha incontrato la stampa, un'oretta di venerazione davanti ad un attore così carismatico. 80 anni compiuti, di nuovo nei panni dell'archeologo avventuriero al quinto franchise della saga, sempre più una sorta di James Bond, Harrison Ford si è ripreso la sua età, a dispetto di quanto molto più giovane sembra essere. "È stato molto bello essere giovane, ora potrei essere morto, invece sono solo vecchio!". Il personaggio di Indy va in pensione, "Mi sembra evidente. Ho bisogno di stare seduto e riposare un po'. Amo il lavoro, amo questo personaggio e amo cosa ha portato nella mia vita, ma l'età conta", ha proseguito.

Sean Penn è invece il protagonista di Black Flies di Jean-Stéphane Sauvair. La pellicola narra la storia di Ollie (Tye Sheridan), un giovane paramedico alla sua prima esperienza lavorativa che affianca il suo mentore, il veterano Gene Rutkovsky (Sean Penn), uomo cinico e disilluso. I due, alla guida dell'ambulanza, girano di notte per le strade della città tra delinquenza, tossicodipendenza e miseria. Al fianco di Penn anche Mike Tyson.