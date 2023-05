"TUTTI SU! Buon compleanno Claudio", il film-evento su progetto musicale di Claudio Baglioni

Sono stati 12 straordinari eventi quelli dal 3 al 19 giugno 2022 alle Terme di Caracalla (prima volta che un artista pop apre la Stagione Lirica del Teatro dell'Opera di Roma) e ora sono raccontati in un film. Per chi c'era e per chi non ha avuto l'occasione, “TUTTI SU! Buon compleanno Claudio” ripercorre il viaggio di "Dodici Note - TUTTI SU!" e offre spunti, punti di vista, dettagli ed emozioni nuove rispetto a ciò che l'occhio del pubblico presente può aver catturato.

Con la regia di Duccio Forzano, il film (prodotto da Friends & Partners insieme con Come srl, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma e distribuito da Medusa Film) mostra gesti e movimenti di quello che è stato un vero e proprio evento, un opera d'arte totale, per dirla con concetti di ispirazione wagneriana. Performer straordinari ballano e sottolineano le note dei brani di Baglioni interpretati e riarrangiati, portati in scena insieme all'emozionante Coro Giuseppe Verdi, con il Direttore Artistico Marco Tartaglia e il Maestro del Coro Anna Elena Masini.

“Dodici Note - TUTTI SU!” ha visto Baglioni accompagnato da 123 tra musicisti, coristi e performer classici e moderni, con la direzione artistica e la regia teatrale di Giuliano Peparini e la videoregia di Duccio Forzano. In scena anche l’Orchestra Italiana del Cinema, fondata negli storici studi di registrazione “Forum Studios” e diretta da Danilo Minotti, autore degli arrangiamenti insieme a Paolo Gianolio.

Il titolo del concerto è ispirato alla magia del momento nel quale i musicisti dell’orchestra e gli artisti della compagnia si alzano “Tutti Su!”, appunto, per raggiungere il proscenio e ringraziare il pubblico che, in piedi, tributa loro l’applauso finale. Claudio Baglioni: “Un’esortazione, uno stimolo. L’invito ad alzarsi o rialzarsi, ritrovare, dentro, il meglio di noi stessi, liberandoci dall’inquietudine, dallo scoramento e dalla sfiducia che un tempo oscuro e minaccioso trasmette, e rimetterci in moto, riprendendo in mano la nostra vita, per ridarle valore, senso e scopo”.

L’idea dei dodici concerti è stata ispirata dalle “dodici particelle di cui si compone l’intero universo musicale. Particelle invisibili, eppure dotate di proprietà incredibili. Del resto – ha ricordato Baglioni – 12 è un numero dallo straordinario valore simbolico ed evocativo: 12, infatti, sono le ore di cui sono fatti sia il giorno che la notte, 12 sono i mesi che compongono stagioni e anni, 12 le costellazioni che disegnano il cielo e sussurrano il destino e 12 sono i compagni di viaggio musicali con i quali, da sempre, cerco di battere il tempo a tempo di musica”.

"I 12 semitoni che compongono l’ottava musicale sono, infatti, i membri di quell’equipaggio ideale e fantastico, con il quale, partiti dal futuro lontano nel quale vive la creatività, abbiamo raggiunto il remotissimo passato della rappresentazione, incarnato da quel teatro unico al mondo che è il parco archeologico delle Terme di Caracalla e dato il via al presente, vivo e reale, dell’emozione. In quel favoloso spazio-tempo, ogni nota si è fatta persona e personaggio, per dar vita, canzone dopo canzone, a quelle storie-nella-storia che il film racconta, permettendo di cogliere tutte le sfumature di gesti, movimenti, sguardi, espressioni che ripresa e montaggio cinematografico sono in grado di esaltare.”

La suggestione più forte che questa serie di concerti straordinari trasmette è quella di ritrovarsi circondati e avvolti dai suoni di una grandissima orchestra, le voci di un coro straordinario e dai movimenti dei performer, "e aver avuto, come mai in passato - specifica Baglioni - la percezione fisica di tutta la potenza, l’energia e la vitalità che la musica e l’arte di tanti interpreti possono sprigionare. Una vera e propria immersione, simile alle sensazioni che proviamo quando nuotiamo sott’acqua, e viviamo un’esperienza corporea, meravigliosamente definita, di ciò che siamo e della materia che ci circonda e all’interno della quale ci muoviamo”.

A sottolineare tutto questo si aggiunge la definizione e distribuzione spaziale del suono resa possibile dalla tecnologia del Dolby Atmos - che viene presentata per la prima volta nelle sale cinematografiche italiane – che, espandendo il surround con suoni che vengono dall’alto, crea una cupola sonora avvolgente che consente di trasferire emozioni di livello superiore a quelle dei più sofisticati impianti di diffusione live.