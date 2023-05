Morto Ed Ames, cantante del celebre quartetto Ames Brothers

Ed Ames, membro del quartetto di cantanti statunitensi Ames Brothers che ha recitato nella serie televisiva "Daniel Boone" e in episodi di tanti altri telefilm, è morto domenica 21 maggio nella sua casa di Los Angeles all'età di 95 anni. L'annuncio della scomparsa è stato riportato oggi da "Variety".

Ed Ames e i suoi fratelli Vic, Joe e Gene hanno avuto un successo con la loro versione di "Rag Mop" nel 1950. Come solista ha avuto successo nel 1965 con il singolo "Try to Remember", seguito da altri brani, tra i quali "My Cup Runneth Over" (1967) e "Who Will Answer?" (1968).

Negli anni Cinquanta quattro fratelli furono protagonisti del programma televisivo "The Ames Brothers Show" e 49 canzoni sono entrate nelle classifiche prima dello scioglimento del gruppo vocale nel 1963. In seguito Ed Ames ha intrapreso una carriera di attore, che ha compreso ruoli teatrali off-Broadway in "The Crucible" e "The Fantasticks", oltre a un ruolo da protagonista a Broadway in "Carnival!". Ha recitato con Kirk Douglas, Gene Wilder e William Daniels nella produzione di Broadway di "Qualcuno volò sul nido del cuculo". Sebbene le sue origini fossero ebraiche russe, Ed Ames fu scritturato più volte come nativo americano e interpretò Mingo, un indiano Cherokee con padre inglese, per diverse stagioni del western di Fess Parker "Daniel Boone" (1964-68). Divenne noto per la sua abilità nel lancio del tomahawk e al "Tonight Show" del 1965 dimostrò la sua abilità a Johnny Carson su un pannello di legno con la sagoma di un cowboy. Quando Ames colpì la figura in pieno inguine, Carson commentò: "Non sapevo nemmeno che fossi ebreo!" e poi "Benvenuto a Frontier Bris". La risposta piccata fece ridere il pubblico in studio per quattro minuti, il che, secondo quanto riportato, è la risata più lunga di un pubblico in studio nella storia della televisione.

Ed Ames ha fatto anche delle apparizioni in programmi tv come "Uno sceriffo a New York", "La signora in giallo", "L'ispettore Tibbs", "McCloud". Nato il 9 luglio 1927 a Malden, nel Massachusetts, Ed Ames era il più giovane di nove figli e si era laureato in arti teatrali e cinematografiche all'Università della California di Los Angeles.