Guerre e disastri climatici: 258 milioni di persone a rischio di morte per fame

Nel 2022, 258 milioni di persone in 58 paesi si sono trovate in condizioni estreme di insicurezza alimentare a causa di conflitti, cambiamenti climatici, conseguenze della pandemia di COVID-19 e della guerra in Ucraina.

Sono queste, in sintesi le drammatiche cifre del “Rapporto globale sulle crisi alimentari” presentato oggi dal Global Network Against Food Crises (GNAFC) la rete internazionale di agenzie lanciata nel 2016 da FAO, Programma Alimentare Mondiale e Unione Europea per perseguire il secondo dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu: liberare il mondo dalla fame entro il 2030.

Nel rapporto annuale, redatto dal Food Security Information Network (FSIN), si legge che l'anno scorso in sette di questi 58 paesi, e cioè Somalia, Afghanistan, Burkina Faso, Haiti, Nigeria, Sud Sudan e Yemen, la popolazione ha dovuto in un certo momento affrontare condizioni di indigenza estrema e il rischio di morte per fame.

Più della metà di questi si trovava in Somalia (57%) colpita da anni di siccità che ha prodotto milioni di sfollati . Circostanze estreme si sono verificate anche in Afghanistan , Burkina Faso, Haiti (per la prima volta nella storia del Paese), Nigeria, Sud Sudan e Yemen.

Si tratta del numero più alto nei sette anni di storia del rapporto e di un aumento significativo rispetto ai 193 milioni di persone in 53 paesi e territori nel 2021.

Crescita che, specifica la FAO in una nota, può essere spiegata dall'aumento del campione di popolazione analizzata ma che conferma la tendenza: il numero di persone in condizioni di malnutrizione e che necessita urgentemente di cibo e assistenza è aumentato per il quarto anno consecutivo "evidenziando una preoccupante tendenza al deterioramento".

Nel 2022, la gravità dell'insicurezza alimentare acuta è aumentata al 22,7%, dal 21,3% nel 2021.

Per il Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres il rapporto contiene un "cruda osservazione del fallimento dell'umanità" nell'attuare gli obiettivi delle Nazioni Unite per porre fine alla fame nel mondo.

In 30 dei 42 principali contesti di crisi alimentare analizzati nel rapporto, oltre 35 milioni di bambini sotto i cinque anni hanno sofferto di deperimento o malnutrizione acuta, di cui 9,2 milioni con grave deperimento, la forma di denutrizione più pericolosa per la vita.

Rein Paulsen, direttore delle emergenze e della resilienza della FAO, spiega che la fame è dovuta all'interazione di una molteplicità di cause: i conflitti diffusi, gli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, come la storica siccità nel Corno d'Africa o le devastanti inondazioni in Pakistan , le conseguenze della pandemia e della guerra della Russia in Ucraina, che ha avuto un impatto sul commercio globale di fertilizzanti, grano, mais e olio di girasole sono all'origine dell'aggravarsi dell'insicurezza alimentare.

I paesi più poveri con una elevata dipendenza dalle importazioni di prodotti alimentari e più sensibili alle oscillazioni dei prezzi hanno subito gli effetti più pesanti.

Si parla di insicurezza alimentare acuta quando l'impossibilità di consumare cibo adeguato mette in pericolo immediato la vita o i mezzi di sussistenza di una persona.