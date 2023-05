“Killers of the Flower Moon”, ovazione e 9 minuti di applausi per Martin Scorsese

9 minuti di applausi per Martin Scorsese che ha portato sul red carpet Robert De Niro e Leonardo di Caprio con il suo “Killers of the flower moon”, film definito “capolavoro” dalla stampa internazionale.

Scorsese, grande protagonista del week end al 76esimo Festival, ha commentato così la grande accoglienza: “Ho visto il risultato di tanti anni di lavoro e il grande calore del pubblico, per me, gli attori e anche per gli Osage. Penso venisse dal cuore e questo è molto commovente”.

A vedere la prima del suo film, che sarà nelle sale italiane il 19 ottobre, sono arrivate anche star come Cate Blanchett, Salma Hayek e Isabelle Huppert.

“Killers of the flower moon” è un crime epico basato su una storia vera: quella della scoperta, all’inizio del XX secolo, del petrolio, che portò i nativi americani Osage ad arricchirsi, suscitando l’interesse dei bianchi che iniziarono a sottrargli i beni con l’inganno.