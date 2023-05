Il concerto nel parco di Windsor, parata di star per rendere omaggio a Re Carlo - le foto più belle

Dopo la sfarzosa cerimonia di incoronazione seguita da milioni di persone, re Carlo III e la regina Camilla hanno trascorso una domenica molto più rilassante partecipando al maxi concerto organizzato nel parco di Windsor, con Andrea Bocelli, Katy Perry, Lionel Richie e i Take That.

Erano circa 20mila le persone raccolte nella zona est del parco del castello. Carlo e Camilla sono parsi godersi lo spettacolo durante l'esecuzione di "All Night Long" da parte di Richie, tanto che a un certo punto si sono alzati in piedi e si sono mossi a ritmo di musica.

Fra i presenti anche la principessa Charlotte di 8 anni e il principe George di 9, che hanno sventolato bandiere britanniche. Charlotte e la madre Kate, principessa del Galles, hanno cantato mentre Katy Perry, vestita con un abito in lamina d'oro, eseguiva “Roar”.

E nell'atteso discorso per il padre il principe William ha detto: "Pa, we’re all so proud of you", cioè "Pa, siamo tutti così orgogliosi di te".