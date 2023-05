Mapping show sulla facciata della Casa Batlló di Gaudí a Barcellona

Tra le più celebri e visionarie architetture residenziali di Antoni Gaudí, la casa al civico 43 del Passeig de Gràcia, a Barcellona, si è trasformata in una coreografia di luci, suoni e colori, grazie a uno spettacolare video mapping dell'artista digitale 'artista digitale Refik Anadol che ha incantato i passanti: È successo per la seconda volta, la prima fu il 23 settembre 2015, quando avvenne, sempre ad opera dello stesso artista per celebrare i dieci anni trascorsi da quando Casa Batlló fu dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.