Saurona: ecco la nuova farfalla il cui nome è ispirato al cattivo de Il Signore degli Anelli

Si chiamano Saurona triangula e Saurona aurigera le prime due farfalle appartenenti a un nuovo gruppo che gli scienziati hanno identificato con il nome dell'Oscuro Signore dei romanzi di JRR Tolkien.

Il nome è stato scelto dalla dottoressa Blanca Heurtas, curatrice della collezione delle farfalle del Museo di Storia Naturale di Londra. Huertas fa parte del team internazionale di 30 scienziati che ha studiato i vari gruppi di farfalle Euptychiina e ha descritto il nuovo genere in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Systematic Entomology .

"Dare a queste farfalle un nome insolito aiuta a richiamare l'attenzione", spiega la Heurtas. "Non capita spesso di dare un nome a un genere, ed è ancora più raro riuscire a darne due in una volta. È importante studiare gruppi come l'Euptychiina perché rivela che ci sono molte specie che non conoscevamo, comprese quelle rare ed endemiche. Alcune di queste sono a rischio di estinzione e quindi c'è molto da fare ora che possiamo dar loro un nome".

Gli esperti, che hanno trascorso un decennio ad analizzare i vari generi di farfalle Euptychiina, hanno analizzato più di 400 specie diverse sia a livello genetico sia dal punto di vista del loro aspetto.

La scelta del nome si deve agli anelli neri che spiccano sulle ali arancioni di questi splendidi insetti e che hanno ricordato alla scienziata il celebre e terrificante Grande occhio infuocato di Sauron.

Saurona triangula e Saurona aurigera sono le prime due specie del nuovo gruppo ma si prevede che molte altre se ne aggiungeranno in futuro.

Il Museo di Storia Naturale di Londra spera che l'insolito nome attiri l'attenzione sulla specie e contribuisca a promuovere nuove ricerche.

Triangula e aurigera sono le prime farfalle a prendere il nome da Sauron, ma non sono gli unici animali il cui nome è ispirato all'Oscuro Signore della saga. Esistono anche uno scarabeo stercorario, una rana e persino un dinosauro.

Anche altri personaggi nati dalla penna di Tolkien hanno fornito in passato il nome ad alcune specie animali: un gruppo di mammiferi fossili e specie di granchi, falene e coleotteri portano il nome del mago Gandalf, mentre Gollum dà il suo nome a lumache, vespe e a un pesce.

Anche se dare il nome di un personaggio di fantasia a un animale può sembrare una cosa strana, sottolinea in una nota il Museo di Storia Naturale di Londra, può essere in effetti un modo per attirare l'attenzione su una specie da proteggere. Ad esempio, tre coleotteri australiani sono stati chiamati con il nome di Pokémon famosi per raccogliere fondi per la conservazione delle specie devastate dagli incendi del 2019 e 2020.