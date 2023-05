Primo maggio di lotte e di violenza in Francia: 108 agenti feriti e 291 arresti

Almeno 108 agenti di polizia e gendarmi sono stati feriti in Francia durante le manifestazioni del Primo Maggio. Di questi, "una ventina" è stata colpita soltanto a Parigi. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin, aggiungendo che 291 persone sono state arrestate in tutto il Paese, di cui 90 nella capitale.

Un tale numero di poliziotti feriti "il giorno del Primo Maggio è estremamente raro", ha proseguito il ministro dell'Interno, "condannando fermamente questa violenza". Centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza in tutto il Paese per protestare contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente francese Emmanuel Macron e divenuta ormai legge dopo che il Consiglio Costituzionale ha convalidato la parte principale del testo e lo ha promulgato.