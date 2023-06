50 anni fa il drammatico recupero del sommergibile Pisces III

Con le scorte di ossigeno che si vanno esaurendo a bordo del Titan di OceanGate le operazioni di ricerca si fanno frenetiche nell’Atlantico settentrionale. Una corsa contro il tempo che riporta alla memoria la storia del sommergibile Pisces III bloccato per tre giorni in fondo al mare al largo dell’Irlanda con due marinai inglesi a bordo. Le operazioni di soccorso durate 76 ore portarono al salvataggio più profondo della storia di un mezzo subacqueo.

Roger Mallinson e Roger Chapman rimasero intrappolati in una scatola di metallo lunga sei metri, larga 2 e alta 3 a circa 480 metri di profondità, 240 chilometri al largo della costa dell’Irlanda nel Mar Celtico, mentre lavoravano alla posa di cavi telefonici transatlantici sul fondale marino.

Per un colpo di fortuna, racconterà poi Mallinson alla BBC, prima dell’immersione del 29 agosto 1973 decise di sostituire il serbatoio dell'ossigeno: "Era abbastanza, ma per qualche motivo decisi di cambiarla con una bombola piena, il che non fu un'impresa da poco, dato che era molto pesante. Avrei potuto avere problemi per aver cambiato una bombola mezza usata, ma se non l'avessi fatto non saremmo sopravvissuti".

La procedura, durante le immersioni, prevedeva che, ogni quaranta minuti, i piloti accendessero una ventola di idrossido di litio in modo da rimuovere l'anidride carbonica dalla cabina per poi aggiungere ulteriore ossigeno.

L'incidente

L’incidente avvenne poco dopo le 9 del mattino, mentre il sommergibile stava per essere sollevato dall'acqua con un cavo di traino e riportato sulla nave.

A quanto pare, il cavo si era incastrato nel portello della sfera di poppa e lo aveva aperto. Chapman e Mallinson sentivano il rumore dell'acqua che entrava nel compartimento, separato dalla cabina, mentre il Pisces III si roteava inabissandosi: il cavo si era spezzato.

Secondo i calcoli il sommergibile impattò con il fondo marino a una velocità di circa 64 chilometri orari. I due marinai furono in grado di inviare un messaggio alla nave, poi iniziò la lunga angosciosa attesa: rimanevano 64 ore di ossigeno.

Per prolungare la durata della bombola decisero di lasciare che l'anidride carbonica si accumulasse oltre i normali 40 minuti per conservare l'ossigeno, cosa che provocò nei due uomini sonnolenza e letargia.

Le operazioni di soccorso furono tutt’altro che semplici. Alla nave appoggio Vickers Venturer, che aveva a bordo i sommergibili gemelli Pisces II e Pisces V, si affiancarono una nave della Marina militare britannica, una nave della Guardia costiera canadese e il CURV-III, un Veicolo subacqueo a pilotaggio remoto della Marina statunitense.

Nonostante gli sforzi, tutto il 31 agosto se ne andò in una serie di tentativi falliti di raggiungere il Pisces III e riportarlo in superficie, lasciando Chapman e Mallinson soli, infreddoliti e con i sintomi sempre più evidenti dell’accumulo di anidride carbonica.

Il salvataggio

Finalmente, alle 5 del mattino del 1° settembre i mezzi di soccorso riuscirono ad agganciare il sommergibile in difficoltà ma la risalita fu più volte interrotta per vari intoppi. Solo alle 13:17 il Pisces III affiorò in superficie. Quando il portello fu finalmente aperto erano passate 84 ore e 30 minuti dall’inizio dell’immersione e, a Chapman e Mallinson, erano rimasti 12 minuti di ossigeno.

L’angoscia, il freddo e il segno premonitore dei delfini

Oggi Roger Mallison ha 85 anni e, all'Agenzia France Presse che lo ha raggiunto per commentare la situazione dei passeggeri dispersi a bordo del Titan, non nasconde la sua preoccupazione: "Sembra molto, molto pericolosa".

"Sono molto spaventato per loro. Non capisco come queste persone possano essere abbandonate in mezzo all'Atlantico senza alcuna comunicazione, non ha senso".

Mallinson, che vive nel nord-ovest dell'Inghilterra, ricorda le lunghe ore trascorse intrappolato in fondo all'Atlantico e il suo pessimismo. "Quando tutto va male, tutto va male. Era molto angosciante, faceva molto freddo e bisognava cercare di stare al caldo e non bruciare ossigeno. Mi misi il maglione di lana e mi misi sopra la tuta".

"Roger Chapman non aveva un maglione di lana, così ho preso un mucchio di pezzi di stoffa bianca e l’ho avvolto come una mummia".

L'uomo racconta di essersi rasserenato solo quando vide che il branco di delfini che li circondava era scomparso: “È stato quando i delfini sono scomparsi che abbiamo capito di essere in salvo. Erano rimasti con noi per tutte le 84 ore, migliaia di delfini erano venuti a vegliare su di noi, sapevano che c'era un problema".

Chapman, ex ufficiale della Royal Navy, è morto nel 2020.