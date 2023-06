Addio a Treat Williams, morto in un incidente in moto l'attore di "Hair" e "Everwood"

L'attore Treat Williams, che in quasi cinquanta anni di carriera ha interpretato ruoli importanti in film memorabili come “Hair” e “C'era una volta in America” di Sergio Leone e protagonista della popolare serie televisiva "Everwood", è morto in un incidente stradale nel Vermont. Aveva 71 anni.

La morte dell'attore è stata confermata a ‘People’ dal suo agente Barry McPherson secondo cui "Un'auto gli ha tagliato la strada". “Sono devastato, era un uomo meraviglioso”, ha detto, "Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni '70".

Poco prima delle 17.00, un SUV che stava svoltando in un parcheggio si è scontrato con la moto dell'attore, che indossava regolarmente il casco , nella città di Dorset, secondo la ricostruzione della polizia del Vermont: “Williams non è riuscito a evitare la collisione ed è stato sbalzato dalla sua moto. Ha riportato lesioni critiche ed è stato trasportato in aereo all'Albany Medical Center di Albany, New York, dove è stato dichiarato morto”.

Treat Williams raggiunse la popolarità interpretando George Berger, il leader hippie di “Hair”, l'adattamento cinematografico di Milos Forman del musical di Broadway. Per questa interpretazione ottenne una nomination ai Golden Globe.

Williams era particolarmente noto negli Usa per avere a lungo interpretato il dottor Andy Brown nella serie Everwood. "Come potete immaginare, siamo scioccati e profondamente addolorati in questo momento. Treat amava profondamente la sua famiglia, la sua vita e il suo mestiere", ha dichiarato la famiglia dell'attore.

Tra le interpretazioni di una eclettica carriera divisa tra cinema, teatro e televisione quelle in altre serie popolari come “Deep Rising”, “Blue Bloods” e “Chicago Fire”, e i ruoli in “1941 – Allarme a Hollywood” di Steven Spielberg” e “C’era una volta in America” negli anni Ottanta.

Uno dei primi a piangerne la scomparsa, in un tweet, proprio James Woods che lo ricorda sul set di Sergio Leone

"Io e Treat abbiamo trascorso mesi a Roma per le riprese di "C'era una volta in America", ha scritto in un tweet l'attore James Woods: "Può diventare piuttosto noioso durante le lunghe riprese, ma il suo buonumore e il suo senso dell'umorismo sono stati una manna dal cielo. Lo amavo davvero e sono devastato dal fatto che se ne sia andato".

Originario del Connecticut, Williams ha debuttato al cinema nel 1975 come agente di polizia nel ‘neo-noir’ “Carrel agente pericoloso" per poi apparire in più di 120 ruoli televisivi e cinematografici tra cui i film "La notte dell’aquila" di John Sturges e "Il principe della città" di Sidney Lumet.

In carriera ha anche interpretato il ruolo Lenny Ross nella serie televisiva "Blue Bloods" mentre a Broadway è ricordato per la partecipazione a spettacoli come "Grease" e "Pirates of Penzance".

"Lavorare con Treat Williams in "Mercanti di bugie" di Mamet a Williamstown nel 91 è stato l'inizio di una grande amicizia", ha twittato la scrittrice, regista e produttrice Justine Williams. "Dannazione, dannazione. Treat, sei stato il migliore. Ti voglio bene".