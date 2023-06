Il crollo della diga di Kakhovka, catastrofe umanitaria ed ecologica

Un'esplosione ha aperto una voragine nella diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, nella parte occupata dai russi della regione ucraina di Kherson. L'acqua contenuta nel bacino idrico a monte ha iniziato a scendere verso valle allagando le case e le attività delle 24 cittadine sulla destra del fiume Dnipro, rimasta sotto il controllo di Kiev. I 16mila i residenti sono stati fatti evacuare ma di ora in ora il livello dell'acqua si è alzato, mettendo a rischio 80 insediamenti e persino la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sulla cui sicurezza ha poi rassicurato l'Aiea. Le persone che dovrebbero lasciare al più presto le loro case sono aumentate in poche ore a circa 40mila. Di queste, ha fatto sapere la procura generale ucraina, 25.000 si trovano nei territori occupati dai russi. Secondo la previsione dell'operatore energetico Ukrhydroenergo, l'acqua raggiungerà il suo picco d'altezza oggi, superando i 3 metri nella città di Kherson, per poi defluire verso il Mar Nero.