Francesco Nuti, tanti titoli, tante interpretazioni, tante risate dolciamare del nostro Cinema

Tantissimi i personaggi a cui Nuti ha dato vita. Tutti autentici, tutti caratterizzati dal forte dialetto toscano dell'attore, tutti capaci di strappare una risata, anche nei ruoli malinconici, molti surreali e con ruoli in bilico all'interno della vita di coppia.

Negli anni '80 le sue commedie brillanti hanno avuto un successo pazzesco, si ricordano titoli come: Io, Chiara e lo Scuro, Casablanca, Casablanca, Tutta colpa del paradiso, Stregati, Caruso Pascoski (di padre polacco), Willy Signori e vengo da lontano, e Donne con le gonne, film dove Nuti era sceneggiatore, regista e attore protagonista e che, nella stagione 1991/92, batte ogni record d'incassi.

Per la regia di Maurizio Ponzi, Nuti recitò in film che gli portarono grande notorietà, un David di Donatello e un Nastro d'argento come migliore attore protagonista: Madonna che silenzio c'è stasera (1982); Io, Chiara e lo Scuro e Son contento (1983).

Dietro la macchina da presa Nuti ha conferma la propria verve comica ma anche un'anima dolceamara e Casablanca Casablanca (1985), gli porta il secondo David di Donatello e, come già in Io, Chiara e lo Scuro, e ancor più in Il signor Quindicipalle (1998), porta in scena la sua passione per il biliardo.

Molti i titoli, ma dopo un periodo difficile, Nuti torna sul set, con la regia di Claudio Fragasso, con “Concorso di colpa” (2005) , sua ultima interpretazione cinematografica.