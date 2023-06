Invasione di lumache giganti, una contea della Florida in quarantena

È bastato l’avvistamento di una di queste grandi lumache marroni a nord di Miami per far scattare l’allarme.

Lo Stato della Florida ha perimetrato un'area di quarantena e il trattamento per alcune miglia quadrate nella città di Miramar, nella contea di Broward.

La zona in quarantena viene trattata con un pesticida contro i molluschi a base di metaldeide che è approvato per uso residenziale dall'Agenzia di protezione ambientale degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da CNN.

Questo isolamento si aggiunge ad altri due già in corso: una nella Contea di Lee e una nella Contea di Pasco, a nord di Tampa.

Il Dipartimento di agricoltura e servizio al consumatore della Florida (FDACS) ha confermato nella sua pagina web la presenza di lumache di terra giganti africane nell'area di New Port Richey della contea di Pasco.

"La lumaca gigante africana è una delle lumache più dannose al mondo, in quanto consuma almeno 500 tipi diversi di piante", ha dichiarato l’agenzia governativa. "Queste lumache potrebbero essere devastanti per l'agricoltura e le aree naturali della Florida, poiché causano danni estesi agli ambienti tropicali e subtropicali".

L'invasione dei gasteropodi, capaci di crescere fino a oltre 20 centimetri di lunghezza e 12 di diametro, ha causato il panico fra i residenti del villaggio di Broward County, vicino Fort Lauderdale, sottoposto a isolamento.

Le lumache giganti africane possiedono organi riproduttivi sia maschili che femminili e non hanno bisogno di un compagno per riprodursi. Cosa che fanno, in modo rapido e abbondante: sono infatti capaci di deporre fino a 500 uova alla volta e fino a 1200 uova l'anno.

Sono talmente voraci che rappresentano un pericolo non solo per piante e colture ma arrivano persino a mangiare la calce degli edifici.

Questi molluschi rappresentano anche un rischio per la salute umana perché portatori del verme polmonare del ratto, un parassita che può causare un raro tipo di meningite, avverte il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA).

A contatto con l'epidermide possono causare anche altri tipi di infezioni.

Non è la prima volta che la Florida è alle prese con l'invasione di queste lumache e i funzionari dello Stato sospettano che siano state introdotte illegalmente come animali domestici.