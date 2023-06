La modella dei Roxy Music non ha titolo per restare nel Regno Unito: “La copertina del disco basta?”

A marzo, scesa dall'aereo all'aeroporto di Bristol, Kari-Ann Moller è stata fermata da un funzionario dell'immigrazione che le ha chiesto da quanto tempo vivesse nel Regno Unito. Quando lei ha risposto 74 anni, lui le ha detto che non c'era nulla che lo dimostrasse e che il suo passaporto norvegese non le avrebbe consentito di restare più di tre mesi. È stata rilasciata dopo un'ora e le è stato detto che, nel frattempo, per evitare l'espulsione, poteva richiedere lo status di cittadina europea.

In conseguenza della Brexit, i norvegesi che vivono nel Regno Unito sono equiparati ai cittadini comunitari e, per continuare a risiedere devono fare una domanda secondo il programma di insediamento “EU Settlement Scheme” .

Come Kari-Ann Moller aveva ottenuto quel passaporto norvegese che ora l'ha messa nei guai è già un indizio del paradosso in cui la Brexit ha invischiato la burocrazia britannica. La storia è stata raccontata dal Times di Londra .

All'età di 17 anni, Moller aveva urgentemente bisogno di un passaporto per andare a fare la modella a New York per Mary Quant, figura simbolo della ‘swinging London’ e icona ‘british’ per eccellenza, e scoprì che il modo più veloce per farlo era fare domanda per un passaporto temporaneo dall'ambasciata norvegese in attesa di ottenerne uno britannico.

Nata nel 1947 ad Arendal in Norvegia, Kari-Ann Moller ha vissuto in Inghilterra dall'età di 10 mesi, quando la madre decise di tornare a vivere in Cornovaglia portando la figlia con sé.

Abbandonata presto la carriera di modella, Moller è diventata un'insegnante di yoga ma la sua immagine è rimasta impressa in modo indelebile nell'immaginario culturale britannico quando, nel 1972, i Roxy Music scelsero la foto di Karl Stoecker che la ritrae in un miniabito di raso, per la copertina (la prima di una serie che evidenziava il culto della band di Brian Ferry per il ‘glamour’) del loro album di debutto, una pietra miliare che avrebbe trasformato la musica pop del decennio.

E questa copertina il marito Chris Jagger, fratello del Mick ‘front man’ dei Rolling Stones, ha inviato all'amministrazione di Sua Maestà come documento allegato a supporto della domanda, accompagnandola con questo messaggio: “Mia moglie, Kari-Ann, che è norvegese, ha vissuto nel Regno Unito per 74 anni ma ora le è stato chiesto di fare domanda per il programma di insediamento nell'UE, quindi per sostenere la sua domanda ho caricato una foto dell'album di debutto dei Roxy Music del 1972, Roxy Music, in quanto lei è presente sulla copertina. Mi chiedo se sia una prova ammissibile”.

"La Brexit - l'intera faccenda è un disastro", ha detto Chris Jagger, anche lui musicista: "C'è un dipartimento governativo che spende tempo e denaro per gestire questa assurdità. Mi chiedo solo quante altre persone si trovino in una situazione difficile come questa".

"L'intera faccenda è un incubo", ha dichiarato al Times Kari-Ann Moller, che appare anche sulla copertina di un album dei Mott The Hoople del 1974: "C'è il rischio che io non riesca a rientrare se me ne vado. È assurdo perché io non parlo nemmeno norvegese […] e ora i tre mesi sono scaduti".