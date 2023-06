La Mille Miglia 2023 in foto

Si è conclusa mercoledì sera con l’arrivo a Roma la seconda tappa della Mille Miglia edizione 2023. Da oggi il convoglio della Freccia Rossa risale verso il traguardo di Brescia attraversando la Toscana attraverso la Val d’Orcia con una tappa scenografica in Piazza del Campo a Siena.

La “corsa più bella del mondo”, come la definiva Enzo Ferrari, quest’anno presenta una novità: sono cinque le giornate per le 420 auto d’epoca ammesse alla gara che, tra prove cronometrate, prove di media e controlli timbro, dal 13 al 17 giugno, parte e si conclude su Viale Venezia a Brescia.

Figlia della “Coppa delle Mille Miglia”, la gara di velocità nata da una idea dei piloti bresciani Aymo Maggi, Renzo Castagneto e Franco Mazzotti insieme al giornalista Giovanni Canestrini, la Mille Miglia è rinata come gara di regolarità a tappe dedicata ad auto storiche prodotte entro il 1957 (anno dell’ultima edizione con la formula originaria).

Il percorso “circolare” Brescia-Roma e ritorno di circa 1600 chilometri ricalca, con qualche variante, quello originale da cui deriva il nome della corsa.

Tra le novità di questa edizione la presenza, sulla griglia di partenza, di una Maserati MC20 Cielo a guida autonoma. La vettura, equipaggiata dal Politecnico di Milano con tecnologia Cisco per ''dialogare'' con le vetture di supporto, viaggerà per circa 200 chilometri in modalità totalmente autonoma.

Le proteste a Forlì per il passaggio della Freccia Rossa nelle zone alluvionate

L’adesione dell’organizzazione che gestisce la rievocazione storica alla raccolta fondi per i comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione non è bastata per evitare le polemiche nel corso della prima tappa di martedì che si concludeva con l’arrivo a Cervia-Milano Marittima.

La parata delle auto d’epoca per le strade di Forlì ha provocato pareri contrastanti fra i cittadini, con la plateale protesta di un gruppo, schieratosi lungo il percorso con stivali, pale e cartelli di contestazione.