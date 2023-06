Ecco la nuova base del CNR a Pianosa

Sull'isola di Pianosa, nell'Arcipelago toscano, sta per essere inaugurata la Base Ricerca Pianosa del CNR. Allestita in quattro anni di lavoro riconvertendo un'ex caserma dei carabinieri, può ospitare fino a 25 persone e dispone di laboratori e locali destinati alle attività scientifiche. Sull'isola esiste già una vasta rete di strumenti, sonde e sensori utilizzata per delle ricerche e destinata ad essere ampliata nei prossimi anni. Gli studi si concentrano in particolare sul ciclo dell'acqua, su piante e animali, sull'ambiente marino e sulla geologia.

La gestione è affidata all’istituto di geoscienze e georisorse del CNR. Al progetto collaborano anche gli istituti di Bioeconomia e di Scienze Marine nell'ambito di un gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente.

Si punta anche a contribuire alla vita dell’isola, sia con i dati scientifici sia collaborando con gli enti locali, dal Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano al ministero della Giustizia che a Pianosa ha una piccola struttura detentiva, dal Comune di Campo nell'Elba fino alle attività divulgative del Museo delle Scienze geologiche e archeologiche, che ha già una sala dedicata alle attività del CNR sull’isola.