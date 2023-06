Al via il festival europeo Art Nouveau Week: 230 città coinvolte e 500 edifici fruibili

Parte l'8 luglio la quinta edizione del festival Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata all’affascinante corrente culturale e artistica d’inizio Novecento.

Organizzato dall’Associazione Italia Liberty e coadiuvato da un comitato scientifico e d’onore che va da Vittorio Sgarbi a presidenti delle Regioni, come Stefano Bonaccini, Michele Emiliano o Luca Zaia, offre un palinsesto di appuntamenti che ripercorrono le strade dell’Art Nouveau fino al 14 luglio in tutta Europa e oltre oceano, in prevalenza con visite guidate, mostre, performance, convegni e concerti.

"Torino è la capitale del Liberty in Italia per la maggior concentrazione di opere artistiche e architettoniche del periodo Art Nouveau. L'associazione Italia Liberty offre al pubblico la possibilità di visitare interni spesso inediti di sontuese ville, palazzi, hotel e giardini che hanno segnato l'epoca felice della Belle Epoque. Tutto a sostegno della candidatura Unesco", spiega il curatore della kermesse, il professor Andrea Speziali, tra i massimi esperti in materia.

Tra le centinaia di architetture visitabili in via eccezionale nel corso degli itinerari guidati nelle località divenute a inizio ‘900 roccaforte dello stile Liberty, a Torino apriranno le loro porte capolavori d’architettura assoluti, siglati da Pietro Fenoglio, Giuseppe Velati Bellini Antonio Vandone di Cortemiglia, Giovanni Gribodo, Eugenio Ballatore di Rosana, Cesare Benni, Giuseppe Besozzi… Nomi che fanno immediatamente intuire che non si tratterà dei consueti itinerari Liberty torinesi, ma di autentiche esplorazioni all’interno di una corrente di gusto sempre e ancora capace di stupire con i suoi luoghi segreti, tra cui anche un giardino pensile, coltivato da oltre un secolo con amore e dedizione dalla stessa famiglia e aperto per la prima volta alle visite appositamente per Art Nouveau Week. Siti individuati in anni di ricerche da Maria Grazia Imarisio del comitato di studio di Italia Liberty, insieme ai cui membri ha progettato la manifestazione torinese.

Un autentico museo a cielo aperto tutto da scoprire, come i preziosi gioielli della città silente al Monumentale, attraverso una formula unica e coinvolgente, che vedrà condurre i gruppi da una guida abilitata, specializzata sul tema, e un esperto, architetto e docente universitario di storia dell’arte, autore di vari volumi e saggi sul Liberty a Torino e in Piemonte, al quale saranno demandati contributi stilistici, storici, tecnici e notizie inedite.

Il calendario di Art Nouveau Week 2023, patrocinato da Ministero della Cultura, Enit e altri enti pubblici di gran parte delle Regioni italiane e di numerosi Comuni, è rivolto a tutti coloro che desiderano immergersi nella stupefazione e nella bellezza delle suggestive atmosfere Belle Époque e iniziare a guardare con occhi diversi la propria o l’altrui città, in Italia e all’estero.

Programma e iscrizioni sul sito www.italialiberty.it